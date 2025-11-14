Ariana Grande assalita a Singapore sul red carpet dall'"invasore seriale" Johnson Wen: fermato dalla polizia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paura per Ariana Grande durante il red carpet alla premiere del film Wicked: For Good, agli Universal Studios di Singapore. L’attrice e cantante statunitense, mentre stava sfilando accanto alla collega Cynthia Erivo, è stata assalita da un fan che si è poi scoperto essere l'”invasore seriale” Johnson Wen, noto anche con il soprannome Pyjama Man.

Spavento per Ariana Grande a Singapore, strattonata dal disturbatore seriale

Ariana Grande e Cynthia Erivo stavano posando davanti ai fotografi e stavano firmando gli autografi, quando Wen è riuscito a sfuggire all’attenzione dei bodyguard, catapultandosi sul red carpet.

Una volta raggiunta la star americana, l’ha strattonata provando ad abbracciarla e a scattare una foto con lei. Cynthia Erivo è subito andata in soccorso della collega, spintonando l’invasore.

Getty Images Ariana Grande e Cynthia Erivo mentre partecipano alla première Asia-Pacifico di “Wicked: For Good” presso gli Universal Studios Singapore

Dopo lo spavento, si è capito che Pyjama Man non aveva intenzione di fare del male a Grande e la situazione è tornata subito sotto controllo. Anche perché l’uomo è subito stato fermato dagli addetti alla sicurezza dell’evento. Una volta portato all’esterno, è scattato il suo arresto.

A quanto pare, però, nel giro di poco Wen è stato rilasciato. “Sono libero dopo essere stato arrestato”, ha scritto lui stesso tra le stories Instagram.

L'”invasore seriale” ha anche pubblicato un filmato del momento della sua dimenticabile impresa, corredandolo con un messaggio indirizzato all’attrice. “Grazie per avermi fatto saltare sul tappeto giallo con te”, ha scritto Pyjama Man.

Chi è l'”invasore Seriale” Johnson Wen, noto come Pyjama Man

Johnson Wen ha un profilo Instagram seguito da quasi 11mila followers e si fa chiamare Pyjama Man. Non è la prima volta che si rende protagonista di irruzioni a eventi, infastidendo le star.

Ad esempio, lo scorso agosto si fece notare per essere salito sul palco durante un concerto di Katy Perry. Anche in quel caso venne prontamente bloccato dalla sicurezza e cacciato dall’evento. Altre irruzioni le ha effettuate ai concerti di The Weeknd e dei The Chainsmokers.

Wen, sui social, si descrive come “Troll Most Hated”, vale a dire “Il troll più odiato”, e come “2023 World Cup Final Pitch Invader”, ossia

come “Invasore di campo campione nella Finale della Coppa del Mondo 2023”.

Inoltre, nella sua bio appare la scritta “Ariana Grande is the Queen”, cioè “è la regina”. E ancora, è presente un link che rimanda a una pagina di crowdfunding che indica la sua residenza nel sobborgo di Haymarket, nel centro di Sydney.