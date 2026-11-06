Arianna Amadei, la Odile de ‘Il Paradiso delle Signore’: “A volte ho perso la fiducia in me stessa”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Da tre anni Arianna Amadei interpreta Odile ne Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Un personaggio determinato, istintivo e capace di difendere le proprie idee, dal quale l’attrice ha imparato qualcosa anche nella vita privata: il coraggio di far sentire la propria voce. Nata e cresciuta a Modena, Arianna Amadei ha iniziato a lavorare giovanissima, attraversando esperienze professionali molto diverse prima di affermarsi nella recitazione. Un percorso nel quale il sostegno della famiglia è stato fondamentale, soprattutto durante i periodi segnati dai rifiuti e dall’incertezza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Arianna Amadei racconta il rapporto con Odile, le proprie fragilità e le difficoltà vissute nel mondo della moda, che ha influenzato profondamente la percezione del suo corpo. Parla anche di empatia, fiducia, libertà femminile e del desiderio di costruire relazioni nelle quali nessuno debba rinunciare alla propria identità. E ne viene fuori il ritratto di una donna che ha imparato a non affidare più agli altri il giudizio sul proprio valore e che, guardando al futuro, continua a considerare la serenità il traguardo più importante.

Lei interpreta Odile ormai da tre anni. L’abbiamo vista arrivare a Milano alla ricerca delle proprie radici e diventare una donna capace di assumersi responsabilità sempre più importanti. C’è stato un momento, sul set o nella vita, in cui si è accorta di essere cresciuta insieme al suo personaggio?

“Sì. Sono tre anni che vesto i panni di Odile e dico sempre che, in un certo senso, siamo diventate amiche. Se penso al set, c’è stato sicuramente un momento alla fine della scorsa stagione. Era stata una stagione di grandi cambiamenti per Odile: la decisione di Umberto di farla diventare direttrice commerciale, la scelta di un nuovo stilista, con il quale ha poi vissuto una storia molto importante, che sarebbe dovuta arrivare addirittura al matrimonio. Un matrimonio che, però, non c’è stato perché lei è stata ingannata. È stata una stagione di trasformazioni profonde, mentre la prima era stata soprattutto una stagione di scoperta: della famiglia, della nuova città, delle sue radici. Alla fine dello scorso anno mi sono chiesta come quei cambiamenti avrebbero potuto svilupparsi nella nuova stagione, quali conseguenze avrebbero avuto sul comportamento di Odile e sul suo modo di rapportarsi agli altri. È stata una vera presa di coscienza. Quando abbiamo ricominciato a girare e ho letto le prime sceneggiature, ho avuto la conferma della direzione che stavamo prendendo. E sono stata molto contenta dell’evoluzione del personaggio”.

Odile è una donna decisa, capace di esporsi e di dire ciò che pensa, anche quando può risultare scomodo. Lei, invece, ha raccontato di avere un carattere più accondiscendente. Che cosa le ha insegnato questa sua determinazione?

“Odile mi sta insegnando proprio a far sentire la mia voce. A non avere paura di portare avanti le mie opinioni e le mie richieste, naturalmente sempre con educazione e gentilezza. Sono stata cresciuta secondo determinati principi e porterò sempre con me l’educazione che mi hanno dato i miei genitori. Non lo dico per farmi un complimento, ma perché conosco il tipo di persona che sono. Sono molto disciplinata. Però la disciplina non significa necessariamente dover rimanere in silenzio. Questo aspetto l’ho ritrovato molto in Odile. Anche lei è una donna disciplinata, sia nel lavoro sia nelle relazioni. Odia le bugie e non vuole farsi mettere i piedi in testa. È molto sicura di sé, anche nella sua fragilità. Interpretarla mi ha aiutato nella vita privata. Mi sono detta:’Vedi? Non cade il mondo se ogni tanto dico qualcosa anch’io’. Ed è bellissimo, perché imparare da un personaggio che ho conosciuto attraverso il mio lavoro è uno degli aspetti più belli di questa professione”.

C’è una caratteristica di Odile che nella vita privata vorrebbe avere, anche a costo di esporsi maggiormente agli errori?

“Odile è una persona molto istintiva. Non è necessariamente una fragilità, ma può diventarlo. Quando si agisce di pancia, si rischia di avere reazioni che possono portare a commettere errori e, di conseguenza, a ritrovarsi in una condizione di vulnerabilità. Sono invece una persona che ragiona molto. Forse anche troppo, ogni tanto. Mi piacerebbe avere un po’ più dell’istinto di Odile nella vita privata, anche a costo di sbagliare. Pazienza! Vorrei concedermi quella vulnerabilità che nasce dall’agire spontaneamente, invece di affidarmi sempre al ragionamento. Prima di decidere penso, ripenso e continuo a rimuginare. Invece, ogni tanto, dovrebbe esserci anche quella spinta che ti porta ad agire. Magari commetto un errore, ma fa parte dell’esperienza. Non la definirei propriamente una fragilità, quindi, ma una caratteristica che può anche diventarlo”.

Odile vive in un’epoca in cui alle donne erano negate molte libertà. Oggi, almeno in una parte del mondo, sono stati compiuti passi importanti, anche se resta ancora molto da conquistare. A quale libertà lei non potrebbe mai rinunciare?

“Le darò una risposta molto attuale: il diritto di voto. Pensare che ci sia stato un tempo in cui le donne non potevano votare, non potevano partecipare alla vita politica, mi sconvolge. Penso soprattutto a quanto oggi, tra i miei amici e i colleghi della mia età, ci sia la volontà di informarsi e di lottare per le proprie idee, da una parte e dall’altra, naturalmente. Credo che sia un’esigenza fondamentale di ogni Paese e di ogni popolo che si rispetti: ogni essere umano, donna o uomo, deve avere il diritto di partecipare alla vita politica. In questo momento è sicuramente questa la libertà che mi viene in mente”.

Che cosa ha rappresentato per lei la recitazione? Una forma di ribellione, di consapevolezza o, appunto, di libertà?

“Direi soprattutto una forma di libertà, più che di ribellione. La recitazione mi accompagna da quando ero piccola. All’inizio era un gioco, poi ho imparato che può essere anche un mezzo per sciogliere determinati meccanismi interiori, alcune dinamiche personali. Può riportarti alla mente un’esperienza del passato, fartela rivivere e, in un certo senso, aiutarti a esorcizzarla. Attraverso la recitazione riesco a studiare me stessa. Lo faccio tramite i personaggi che interpreto ed esprimo emozioni che normalmente, nella mia vita, forse non riuscirei a tirare fuori. Posso esprimermi completamente attraverso persone che non sono me. È una forma di libertà perché posso dire: “Questa esperienza non è mia, non è una mia responsabilità, però posso viverla e interpretarla’. Credo che sia una delle possibilità più grandi che un attore possa avere”.

Un suo collega mi ha detto che recitare significa, in qualche modo, essere se stessi senza essere se stessi. Si riconosce in questa definizione?

“Sì, perché è ovvio che nei personaggi metti qualcosa di tuo. Mi piace dire che divento amica del personaggio, come nel caso di Odile. E l’amicizia significa anche conoscersi reciprocamente: io conosco te, tu conosci me e, in qualche modo, cerchiamo di amalgamarci, di stare vicine, comode, di incastrarci bene. Quindi è vero, metti qualcosa di te stessa, ma allo stesso tempo hai la libertà di dire che quelle non sono le tue azioni. Anche se dovessi interpretare un personaggio estremamente negativo, avrei comunque la possibilità di prendere le distanze da ciò che fa. Potrei dire: ‘Questa non sono io, è un’altra persona’. Eppure, interpretandola, devo compiere quelle azioni e trovare una giustificazione per esse. È una libertà enorme”.

Mi viene in mente una frase di Nietzsche: «Bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza». Se la stella che danza fosse l’attrice Arianna Amadei, quale caos avrebbe dentro di sé? E la recitazione lo ha placato, colmato oppure aumentato?

“Sembrerà strano, ma quando lavoro la recitazione placa il caos che ho dentro. Al di fuori del lavoro può essere più difficile affrontare quel disordine interiore che ognuno di noi conosce, naturalmente in forme diverse. Quando recito, invece, riesco a mettere da parte il mio caos personale per lasciare spazio a quello di un’altra persona. Un caos dal quale sono distaccata e che quindi non mi tocca così profondamente. Dico spesso una frase che potrebbe suonare male, anche perché sono perfettamente cosciente di quello che faccio: quando entro nei panni di un personaggio, è quasi come se andassi in blackout. In quei momenti tutto il resto, persino un problema fisico, passa in secondo piano. Scherzo spesso con i nostri registi dicendo che in tre anni di Paradiso, facendo tutti gli scongiuri del caso, non mi sono mai ammalata al punto da fermarmi. Eppure giriamo per nove mesi all’anno, quindi è un periodo lunghissimo. Quando arrivo sul set entro in una sorta di modalità agonistica. Non sento nemmeno il dolore fisico. Mi è capitato di girare con la cistite, con la febbre, ma in quel momento non sentivo niente. Mi concentro completamente su quello che sto facendo. Sono lì e sono soltanto lì. Tutto il caos, fisico ed emotivo, smette di esistere. Per me la recitazione è soprattutto un modo per placare il caos personale di Arianna”.

US: Francesca Alfano

Parlando di Odile, non possiamo ignorare il rapporto con Adelaide. Non le chiedo quanto quel legame assomigli a quello che ha con sua madre, ma quanto interpretarlo l’abbia portata a rileggere la propria esperienza familiare.

“Sicuramente, durante il primo anno, ho sentito un forte richiamo alla mia adolescenza, che è stata anche un po’ ribelle. Ci sono momenti, soprattutto durante la preadolescenza e l’adolescenza, in cui tra madre e figlia si crea una grande incomprensione. È qualcosa che credo capiti a tutti. Il rapporto iniziale tra Odile e Adelaide mi ha ricordato alcuni periodi vissuti con mia madre. Poi, naturalmente, l’amore sconfinato di Adelaide nei confronti di Odile mi ha sempre ricordato quello di mia madre per me. È stato bellissimo costruire questo rapporto sul set con una persona che, fino a tre anni fa, per me era un’estranea. Già durante il primo anno abbiamo dovuto creare quasi dal nulla un legame così profondo, ancestrale, pur conoscendoci da pochissimo. Per farlo sono andata a recuperare sensazioni che conoscevo: l’abbraccio materno, la presenza di quella figura che, in qualsiasi luogo e situazione, appena la vedi diventa immediatamente il tuo punto di riferimento. Ho un rapporto stupendo con i miei genitori, sia con mia madre sia con mio padre. Potrei parlarne per ore”.

Quando ha saputo di essere stata scelta per Il Paradiso delle Signore, è scoppiata a piangere davanti a sua madre e a sua sorella. Ma vorrei tornare al periodo precedente, quando dai provini arrivavano soprattutto risposte negative. Chi l’ha aiutata a continuare a credere nel suo sogno e, soprattutto, in se stessa?

“È vero, quando ho ricevuto quella notizia sono scoppiata a piangere. E anche mia madre e mia sorella si sono messe a piangere. Ce lo ricordiamo tutti! Prima, però, c’è stato un periodo in cui davvero non riuscivo più a trovare la strada. Ho avuto un sostegno enorme dalla mia famiglia e dai miei amici. I miei genitori sapevano che lavoravo da quando avevo quindici anni e che ero indipendente. Ma vedevano anche che, nonostante continuassi a lavorare al di fuori della recitazione, non ero felice né soddisfatta. La parte più bella è che non mi hanno mai messo pressione. È successo anche con l’università. Sono stata io a volerla frequentare. Loro mi avevano detto: ‘Se non vuoi farla, non farla’. E invece ho scelto di iscrivermi. Quando volevo mollare tutto perché non ricevevo risposte positive nel mio percorso di attrice, mi dicevano: ‘Devi fare quello che vuoi. Ma ricordati che desideri fare questo lavoro da quando avevi sei anni’. Mi invitavano a ricordare il motivo per cui volevo recitare. Non per andare sui red carpet, ma per le emozioni che questa professione mi faceva provare. Mi ripetevano: ‘Ricordati come ti senti dopo aver fatto uno spettacolo a teatro, anche nel piccolo teatro di Modena. Ricordati quella soddisfazione’. E allora mi incoraggiavo: ‘Va bene, andiamo avanti’. Per me quella è stata la dimostrazione più grande dell’amore incondizionato: non impormi mai una scelta. Naturalmente c’era sempre una disciplina. Avevo venti, ventidue anni e dovevo continuare a lavorare, com’era giusto che fosse. Ma non ho mai sentito da parte loro la pressione di dover continuare o smettere. Mi dicevano semplicemente: ‘Se ci metti cinque anni, dieci anni o vent’anni, ma senti ancora dentro quel fuoco, quel bisogno di fare questo lavoro, allora vai avanti’”.

È stato facile crescere a Modena? Spesso la vita di provincia viene raccontata come segnata dalla noia e dalla voglia di andare via. È stato così anche per lei?

“Crescere a Modena è stato facilissimo! Naturalmente non è una piccola provincia e ha tutti i suoi difetti. Siamo nella Pianura Padana, quindi il meteo non è dei migliori: la nebbia, il freddo… E ovviamente non c’è tutto quello che puoi trovare in una metropoli come Milano o Roma, città nelle quali ho vissuto. Però ricordo un’infanzia stupenda e un’adolescenza altrettanto bella. Sono andata via di casa a diciotto anni, ma ripenso a quel periodo con grande serenità. Anche la scuola, pur con i suoi alti e bassi e con la necessità di conciliarla con il lavoro, è stata un’esperienza positiva. Non rinnegherò mai Modena. Ci torno sempre molto volentieri, ho tantissimi amici lì e sono lì le mie radici. È ovvio che, per il lavoro che faccio e per la vita che voglio portare avanti, Modena possa risultare stretta. A diciotto anni volevo scappare. Oggi, però, con il senno di poi, mi rendo conto che non era Modena a essere stretta. Ero io che avevo bisogno di allargare i miei orizzonti, di fare altre esperienze. Modena è splendida. È una città vivibilissima, piena di tradizione, storia e cultura. E poi si mangia da Dio”.

Di quella bambina si racconta spesso che fosse molto timida. Vorrei però fare l’avvocato del diavolo: era davvero timida oppure era semplicemente una brava bambina, abituata a comportarsi bene?

“Entrambe! Ero una brava bambina, facevo pochi capricci, andavo bene a scuola. Però ho sviluppato le mie capacità relazionali abbastanza tardi. Non sono mai stata quella che in inglese si definisce una social butterfly, una farfalla sociale. Non ero la reginetta della situazione, quella che si trova immediatamente a proprio agio con tutti. Ho imparato a relazionarmi meglio anche grazie al lavoro nella moda, ma soprattutto attraverso il teatro. Da piccola ero quella che non voleva farsi sentire né vedere. Quindi sì, ero una brava bambina, ma ero anche timida. Avevo bisogno di tempo per entrare in relazione con le persone. E, in realtà, sono ancora così. Non sembra, perché poi sono logorroica! Però quando conosco persone nuove faccio molta fatica ad aprirmi. Ho bisogno di un po’ di tempo prima di entrare in confidenza. La recitazione mi ha aiutata moltissimo e credo che continuerà a farlo, fino a quando, magari, riuscirò a non sentirmi più socialmente strana in alcune situazioni”.

Quindi quella timidezza torna a farsi sentire ancora oggi, anche quando incontra il pubblico che la segue?

“Assolutamente sì, capita! Per esempio, quando mi fermano i fan del Paradiso, ci sono volte in cui riesco a essere molto spontanea. Mi presento, saluto, chiedo come stanno e mi comporto in modo naturale. Altre volte, invece, mi blocco completamente. Mi paralizzo e non so come rispondere, non capisco neanche bene che cosa stia succedendo”.

Rimaniamo sulla bambina che era. Ha raccontato dei pomeriggi trascorsi con sua nonna a guardare film e cartoni animati. Se potesse tornare per un pomeriggio in quel salotto, quale domanda farebbe alla piccola Arianna? E quale risposta spererebbe di ricevere?

“Ha toccato un tasto dolente, perché la nonna è sempre un tasto dolente. Sembrerà banale, ma le chiederei semplicemente se è felice. E spererei che mi rispondesse di sì. Perché oggi, con il senno di poi, quell’immagine rappresenta per me la felicità assoluta. Io sul divano con la nonna, a guardare i cartoni animati. È proprio l’emblema della felicità. Mi piacerebbe sapere se anche quella bambina, in quel preciso momento, stesse provando la stessa gioia che provo oggi ripensandoci. Sarebbe bello poterle chiedere: ‘Sei felice?’. E magari dirle anche: ‘Guarda che tra vent’anni ti ricorderai ancora di questo momento’”.

Quali cartoni animati guardava?

“Tutti quelli della Disney! Avevo tantissime videocassette Disney. Però c’è anche un aneddoto molto divertente: oltre ai cartoni animati, ero ossessionata dal filmino del matrimonio di mio zio, il fratello di mia madre. Erano ancora i tempi in cui i matrimoni venivano registrati sulle videocassette. Quel filmino lo conosco a memoria. Credo di avere avuto uno o due anni quando mio zio si è sposato, ma durante tutta l’infanzia ho continuato a guardare quella registrazione. È un aneddoto che torna sempre fuori durante i pranzi e le cene di famiglia, perché ancora oggi nessuno riesce a spiegarsi come potessi avere cinque o sei anni e desiderare continuamente di rivedere il matrimonio di mio zio. Una spiegazione, però, me la sono data. In quel filmato vedevo tutta la famiglia riunita. Era una festa bellissima, divertente. C’erano anche i miei bisnonni, che poi non c’erano più. Credo dipendesse dal fatto che sono sempre stata una persona molto sentimentale e malinconica. Lo sono ancora oggi. Mi piace riguardare le vecchie fotografie, i video, i ricordi del passato. Fortunatamente oggi, con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, è molto più facile. Ma anche da piccola ero ossessionata dagli album fotografici e dai filmini di famiglia. Li guardavo continuamente. Direi che ho una malinconia innata”.

C’è una fotografia del passato che, se la rivedesse oggi, le susciterebbe un’emozione particolarmente forte?

“Sì, una fotografia con mio nonno paterno. Era il giorno del suo compleanno. Eravamo tutti insieme nella taverna di casa sua. Ho proprio quell’immagine stampata nella mente: ero in braccio al nonno, mentre aprivo il suo regalo. Perché, naturalmente, lui lo faceva aprire a me! È un ricordo molto bello che conservo di lui”.

Da questi ricordi emerge una persona molto legata agli affetti. Lei stessa si è definita empatica, ma l’empatia può essere un’arma a doppio taglio: a volte ci si preoccupa così tanto degli altri da dimenticare se stessi. Le è successo? Ha imparato a mettere dei confini?

“Sto ancora imparando! In passato faticavo molto di più. Negli ultimi sei o sette anni sono cambiata parecchio, anche grazie a persone che mi hanno aiutata a evolvere sotto questo aspetto. Sono molto empatica e me ne rendo conto. Ne ho preso ancora più coscienza quando studiavo psicologia all’università. Ho capito che non avrei mai potuto intraprendere la carriera di psicologa, perché non sarei riuscita ad avere quel distacco che un professionista deve necessariamente mantenere. Negli anni ho imparato a riconoscere questa mia caratteristica e a conviverci. È una dote, ma a volte può diventare una difficoltà. Sto cercando di dare più valore a me stessa, invece di pensare sempre agli altri. La tendenza a compiacere le persone, però, non è scomparsa. Ci sto ancora lavorando”.

Odile ha dovuto imparare a distinguere tra chi le vuole davvero bene e chi cerca di condizionare le sue scelte. Lei, invece, che rapporto ha con la fiducia? C’è stata un’esperienza che ha cambiato il suo modo di guardare agli altri?

“Per me la fiducia va di pari passo con la stima e con l’affetto, in qualsiasi tipo di relazione: amorosa, amicale o familiare. Sono sentimenti strettamente legati. Se perdo l’affetto per una persona, e per me è molto difficile, spesso vengono meno anche la fiducia e la stima. Se perdo la fiducia, posso comunque continuare a voler bene a quella persona. Non mi è capitato di perdere la fiducia in qualcuno in maniera particolarmente significativa. Purtroppo, invece, mi è successo molto più spesso di perderla in me stessa. Ci sono stati momenti in cui non stavo bene e non riuscivo a trovare l’appiglio giusto per risalire, per uscire dall’acqua e tornare a respirare. Una via d’uscita, però, si trova. È importante circondarsi delle persone giuste e avere anche la capacità di guardarsi dentro, di esercitare un po’ di autocritica e riconoscere quando si ha bisogno di aiuto. È successo anche quando sono andata in terapia. Credo che saper chiedere aiuto sia una grande prova di fiducia, sia in se stessi sia negli altri”.

Quando ha perso fiducia in se stessa, è riuscita a capire se le cause fossero interiori oppure dipendessero anche dai condizionamenti esterni, dalle pressioni sociali e dall’ambiente in cui lavorava?

“Sicuramente entrambi gli aspetti, perché i fattori esterni finiscono inevitabilmente per influenzare anche le nostre dinamiche interiori. Dico sempre che non voglio rinnegare il mio lavoro nella moda. Non lo rinnego affatto. Però oggi ho una consapevolezza diversa rispetto a quel mondo. Mi ha dato molto, mi ha regalato grandi soddisfazioni, ma mi ha fatto anche molto male. E questo dipende proprio dai fattori esterni: i canoni sociali che devi rispettare, soprattutto in quell’ambiente, le dinamiche, la pressione continua. Sono condizionamenti che possono portarti a perdere un po’ te stessa. Quindi sì, l’esterno e l’interno sono profondamente collegati. Forse un robot riuscirebbe a non farsi scalfire da quello che succede fuori, ma per un essere umano è impossibile. Poi, naturalmente, ognuno ha le proprie dinamiche interiori. Sono fatta in un certo modo e alcune situazioni mi colpiscono più di altre. Un’altra persona potrebbe reagire diversamente. Ma l’ambiente sociale e culturale nel quale vivi ha un’influenza enorme. E quando parlo di cultura non intendo soltanto quella storica o legata al luogo in cui ti trovi. Parlo anche delle persone che hai intorno, delle relazioni e di quello che vivi quotidianamente”.

L’esperienza nel mondo della moda ha cambiato il suo rapporto con lo specchio?

“Sì, moltissimo. Non voglio entrare nei dettagli, per varie ragioni, ma posso dire che è un mondo particolare. Ti fai la pelle in certe situazioni. Guardarti allo specchio diventa quasi un esame di laboratorio: qui devi togliere, qui devi mettere, qui devi tirare, devi modificare qualcosa. Diventa un’analisi estremamente specifica, quasi specializzata. E invece vivere dentro il proprio corpo dovrebbe essere un’esperienza molto più serena. Quel lavoro mi ha formata, con i suoi alti e bassi, ma ha cambiato parecchio il mio rapporto con lo specchio”.

Oggi si parla molto di inclusività nella moda. Ma quanto resta ancora da fare perché, oltre agli standard estetici, venga tutelato anche il benessere delle persone?

“C’è ancora moltissimo lavoro da fare. Capisco che ogni professione abbia determinati standard. Ci sono lavori per i quali serve una laurea, altri nei quali bisogna presentarsi in un certo modo. È normale. Il problema è come viene trattata la persona. È questo il punto. Non basta realizzare una campagna pubblicitaria con una modella plus size. Bisogna considerare che dietro quel lavoro c’è un essere umano. Faccio un esempio molto semplice: siamo donne, abbiamo le mestruazioni, può capitare di essere un po” più gonfie. Non dovrebbe neanche passare per la testa di qualcuno l’idea che, per questo motivo, una modella debba essere mandata a casa o non possa lavorare. Serve una tutela maggiore della persona. Una modella non è un manichino. Se la moda vuole lavorare con i manichini, può farlo, ma dall’altra parte ci sono esseri umani. E credo che ci debba essere molta più attenzione alla loro tutela. Prima ancora degli standard estetici, dovrebbe esserci il rispetto della salute e dell’equilibrio della persona. Bisogna poter essere sani. Non ci si può ammalare per un lavoro. Non ci si può fare del male fisicamente per una professione, fino ad arrivare a una situazione estenuante. Parlo della mia esperienza nel mondo della moda, ma credo che questo principio valga per qualsiasi tipo di lavoro”.

Ha parlato spesso dell’importanza di sentirsi liberi di essere se stessi. Vale anche in amore? Che cosa rende davvero sana una relazione?

“Per me una relazione sana, un amore vero, con la A maiuscola, è un rapporto che non mette pressione e non ingabbia. Ognuno di noi è un individuo a sé stante e, nel corso della propria vita, deve poter fare le proprie scelte. Scelte lavorative, relazionali, di qualsiasi tipo. Credo che una persona che ama debba lasciare libero l’altro di fare ciò che sente più giusto per sé, per il proprio futuro e per la propria vita. È un principio che dovrebbe essere alla base di qualsiasi relazione sana, anche di amicizia o familiare. L’ho imparato proprio attraverso il rapporto con la mia famiglia: l’assenza di pressione è un elemento imprescindibile dell’amore incondizionato. Naturalmente non significa noncuranza. Non significa dire all’altro: ‘Fai quello che vuoi, tanto non mi interessa’. È ben diverso. C’è cura, attenzione, dedizione nei confronti dell’altra persona, perché un rapporto si costruisce in due. Ma non devono esserci gabbie o pretese reciproche. La relazione si crea insieme, preservando la libertà individuale di prendere decisioni. Perché ognuno rimane una persona a sé stante e, se si finisce per essere più coppia che individuo, possono nascere dei problemi”.

Lei ha iniziato a lavorare molto giovane, entrando presto in ambienti nei quali il giudizio degli altri ha un peso importante. Quando ha capito che non poteva piacere a tutti?

“Molto presto. Davvero molto presto. Il mondo del lavoro ti mette inevitabilmente davanti a questa realtà. In parte succede anche a scuola, ma è diverso. A scuola il rapporto con i compagni è più paritario, mentre nel lavoro esistono delle gerarchie. Ti rendi conto che ci sono persone che stravedono per te, che starebbero con te ventiquattr’ore su ventiquattro, e altre che, quando ti vedono passare, si girano dall’altra parte. All’inizio è una bella botta. Soprattutto per una persona empatica come me, che tende immediatamente a chiedersi: ‘Ti prego, che cosa ho fatto di male?’. Però queste esperienze ti fanno sviluppare una pelle più spessa, come si suole dire. Ti formano. L’ho capito molto presto e oggi va bene così. Ho imparato ad accettarlo. Anni fa mi struggevo il cuore. Adesso, invece, riesco a ragionare diversamente. Se non piaccio a qualcuno, per qualsiasi motivo, mi chiedo prima di tutto se sia in pace con me stessa. Mi sono comportata in modo educato? Sono stata gentile? Ho agito con buone intenzioni, in modo sincero? Se la risposta è sì, allora va bene. Se non ti piaccio, pazienza. Non è più un problema mio”.

Che cos’è, per Arianna Amadei, essere ambiziosa?

“Ho sempre attribuito all’ambizione un significato molto positivo. A volte, invece, viene vista quasi come un difetto. Quando si dice che una persona è molto ambiziosa, sembra che si voglia intendere che desideri strafare, arrivare chissà dove. Non l’ho mai interpretata in questo modo. Per me l’ambizione è la volontà di ricercare una versione sempre migliore di se stessi. Non riguarda soltanto il lavoro. È uno stimolo a evolversi continuamente. Naturalmente anche nella recitazione ho degli obiettivi ai quali ambisco. Possono essere concreti, come fare un film, per esempio. Ma anche più interiori, personali. Magari desidero imparare a vivere determinate scene in un modo diverso, a non prendermela più per certe situazioni, a non reagire sempre nella stessa maniera. Sono traguardi che mi pongo perché desidero continuare a crescere. Ecco perché ho sempre considerato l’ambizione un valore positivo. Mi sento una persona abbastanza ambiziosa. Sì, posso ammetterlo”.

In passato ha raccontato che le piacerebbe molto lavorare in un film diretto da una donna. Che cosa immagina possa offrirle di diverso lo sguardo di una regista?

“Mi piacerebbe da morire! Ma non so quale sguardo diverso potrebbe offrirmi. Ed è proprio questo il bello: vorrei scoprirlo. Finora, nella mia esperienza, che è ancora breve perché sono giovane, ho sempre lavorato con registi uomini. Questo dipende anche da una grande disparità numerica tra uomini e donne nella regia. Mettiamolo in chiaro. Però mi piacerebbe moltissimo essere diretta da una donna. Questo desiderio è diventato ancora più forte dopo aver visto le opere prime di Margherita Vicario e Greta Scarano. Ho avuto la fortuna di vedere quei film e mi hanno colpita moltissimo. Mi sono confrontata con il lavoro di due giovani registe, alle loro prime opere, e mi sono detta: ‘Che film!’. Naturalmente non pretendo di essere una critica cinematografica. Parlo semplicemente di quello che un film riesce a lasciarti. Mi piacerebbe lavorare anche con Paola Cortellesi, per esempio. Mi vengono in mente tantissime donne, così come naturalmente tanti uomini. Ma forse una regista potrebbe avere uno sguardo diverso. Probabilmente sì. E mi piacerebbe scoprirlo attraverso il lavoro”.

Lei si è definita ambiziosa e desiderosa di migliorarsi. Vorrei allora chiederle quale sia l’errore che oggi porta quasi come una medaglia al petto. Un errore che non cancellerebbe, perché le ha insegnato qualcosa di importante su se stessa.

“L’errore è stato pensare troppo spesso che il mio valore fosse determinato dagli altri. L’ho fatto tante volte. Ma oggi, ripensandoci, mi dico che forse è stato importante attraversare anche quelle esperienze. Perché adesso attribuisco un’importanza enorme al mio valore personale. Mi dico: ‘No, aspetta. Questo valore è mio. Teniamolo mio’. Devo essere io a riconoscere e determinare il mio valore, perché mi appartiene. Sono io che so quanto valgo. Questo non significa, però, che sia sempre sbagliato affidarsi agli altri. Credo che ci siano anche momenti in cui sia giusto lasciarsi andare, quasi precipitare tra le braccia di qualcuno, e dire: “Dimmi chi sono. Dimmi come sono fatta, perché in questo momento non lo so’. Anche questo può aiutarti a scoprirti. Quindi sì, direi che il mio errore più importante è stato affidare troppo agli altri il giudizio sul mio valore”.

Se tra dieci anni potesse incontrare la donna che sarà diventata, che cosa vorrebbe chiederle? Che cosa spererebbe di aver costruito, al di là dei successi professionali?

“Se adesso avessi davanti a me l’Arianna di tra dieci anni, tornerei alla domanda che mi ha fatto prima, quella sulla bambina che ero. Le rivolgerei la stessa domanda: ‘Sei serena? Sei felice?’. Credo che la ricerca della serenità sia una costante della mia vita. E non parlo di una serenità continua, nel senso di essere sempre felici, sempre tranquilli, perché è impossibile. Parlo di una serenità d’animo. Vorrei sapere se sono in pace con me stessa, se sto bene, se c’è qualcosa che mi turba o di cui non sono convinta. Se sono felice di come sto vivendo e se sono consapevole delle esperienze che potrebbero ancora farmi male. È questo che vorrei sapere”.