Arianna Meloni contro la Global Sumud Flotilla, la sorella della premier: "Strumentalizza i morti di Gaza"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Arianna Meloni ha accusato la Global Sumud Flotilla di “strumentalizzare i morti di Gaza”, definendo l’iniziativa “vergognosa”. La missione, con 34 imbarcazioni e 600 partecipanti, tenta di portare aiuti via mare alla Striscia. Tajani avverte sui rischi, ma garantisce tutela agli italiani coinvolti.

Le parole di Arianna Meloni

Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nell’ambito del “Tempo delle Donne”, toccando temi politici e personali.

Tra i passaggi più discussi ci sono le sue dichiarazioni sulla situazione in Palestina e, in particolare, sulla Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che sta tentando di portare aiuti umanitari via mare alla popolazione di Gaza.

ANSA Arianna Meloni a Il Tempo delle Donne alla Triennale, incontro durante il quale ha parlato anche della Global Sumud Flotilla

Sulla situazione in generale, Meloni ha affermato che la Striscia di Gaza vive una “situazione molto delicata” e che “Netanyahu deve fermarsi” perché “per distruggere Hamas non si può passare su donne e bambini”.

L’attacco alla Global Sumud Flotilla

Per la sorella della premier però la missione navale Global Sumud Flotilla non rappresenterebbe un aiuto concreto, ma un’iniziativa “strumentale” che rischia di riaccendere tensioni.

“Siamo la prima nazione Ue per aiuti – ha sottolineato la sorella della Premier – La Flotilla sa che non potrà portarne: strumentalizza i morti a Gaza, è vergognoso. Queste iniziative creano tragedie e alimentano un clima pericolosissimo”.

La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa internazionale promossa da attivisti, ONG e collettivi, tra cui anche italiani. Secondo il sito ufficiale e le comunicazioni degli organizzatori, l’obiettivo è rompere l’assedio di Gaza via mare e consegnare aiuti umanitari: circa 300 tonnellate di beni raccolti in Italia e in altri Paesi.

La linea del Governo

Le imbarcazioni italiane sono partite da Siracusa l’11 settembre e hanno raggiunto Augusta per unirsi ad altre navi dirette verso Gaza. In totale, 34 imbarcazioni con circa 600 partecipanti – fra cui parlamentari ed eurodeputati – puntano a raggiungere la Striscia senza scali intermedi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la linea del governo, secondo cui gli aiuti alla popolazione palestinese dovrebbero viaggiare attraverso “canali umanitari già attivi ed efficaci”, per evitare rischi ai partecipanti.

Tuttavia, ha assicurato che la Farnesina garantirà assistenza consolare e ha sensibilizzato le autorità israeliane sul rispetto dei diritti dei cittadini italiani a bordo. Dal fronte opposto, gli organizzatori della Flotilla sottolineano la necessità di un sostegno politico e diplomatico più incisivo, con la portavoce italiana, Maria Elena Delia, che ha chiesto che anche l’Italia garantisca immunità diplomatica ai partecipanti, come annunciato dal governo spagnolo per i suoi cittadini.