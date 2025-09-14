Arianna Meloni "miserabile fascista" secondo il sindaco di Capaci, la replica di Fratelli d'Italia: "Ignobile"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel commentare le parole di Arianna Meloni sulla Global Sumud Flotilla il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, ha scatenato l’indignazione di Fratelli d’Italia. Secondo la sorella della premier gli attivisti “stanno strumentalizzando i morti di Gaza”, per questo Puccio la apostrofa con parole come “miserabile fascista“. La risposta di Fdi non si fa attendere: “La sinistra dovrebbe prenderne le distanze”.

Antefatto: le parole di Arianna Meloni

Sabato 13 settembre Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni nonché responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia e capo della segreteria politica, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

Incalzata sul genocidio a Gaza, dopo aver detto che “Netanyahu deve fermarsi” e che “per distruggere Hamas non si può passare su donne e bambini”, anche se “Hamas utilizza i palestinesi come carne da macello”, Arianna Meloni ha preso le distanze dalla Global Sumud Flotilla.

In un certo senso ha messo sullo stesso piano gli attivisti pro-Pal e l’attentato a Charlie Kirk: “Queste iniziative creano tragedie come il ragazzo ucciso a soli 31 anni negli Usa perché voleva portare avanti le proprie idee”. Quindi la Global Sumud Flotilla “strumentalizza i morti a Gaza, è vergognoso”, ha detto.

Le sue parole sono state riprese dal blogger Lorenzo Tosa, che in un post pubblicato lo stesso giorno sul suo profilo Facebook ha affermato che Arianna Meloni ha superato ogni “limite all’atrocità possibile“, parlando inoltre di “assoluta assenza di vergogna”. Le parole di Tosa sono state riprese da Alessandra Fiaschini, consigliera comunale del Comune di Capaci. Sotto il suo post è dunque comparso il commento del suo sindaco Pietro Puccio.

Il commento del sindaco di Capaci: “Miserabile fascista”

Il primo a commentare il copia-incolla di Fiaschini delle parole di Tosa è stato Pietro Puccio, sindaco di Capaci. Il primo cittadino ha descritto Arianna Meloni come una “autentica e miserabile fascista”.

Puccio ha aggiunto che “questi sono capaci di dire e fare tutto per pulire la loro coscienza“, accusando i politici di centro-destra di sostenere “un governo criminale macchiato di sangue e di orrori nei confronti di un intero popolo”. A Fratelli d’Italia queste parole non sono sfuggite.

Fratelli d’Italia risponde a Pietro Puccio

In un post pubblicato su X Fratelli d’Italia ha ripreso il post di Alessandra Fiaschini e del sindaco Pietro Puccio. “È inaccettabile che simili parole arrivino da chi rappresenta cittadini e istituzioni”, scrive Fdi, che parla di “insulti e menzogne che avvelenano il dibattito pubblico e fanno male all’Italia”.

Quindi fa un appello alla sinistra, dato che Puccio e Fiaschini sono in quota PD: “La sinistra dovrebbe prenderne le distanze”, poi la rassegnazione: “Anche stavolta resterà in silenzio, rendendosi complice di questo degrado“.