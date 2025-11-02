Arianna Meloni sorella di Giorgia si candida alle elezioni politiche, il retroscena sul partito e i comizi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Arianna Meloni sarebbe pronta a fare il balzo in Parlamento. Dopo una trentennale esperienza di militanza all’ombra della sorella Giorgia, si starebbe preparando a candidarsi alle elezioni politiche 2027. Nella sede di Fratelli d’Italia, la numero due del partito, avrebbe un’agenda fitta di appuntamenti e starebbe studiando i dossier economici.

Arianna Meloni si candida alle elezioni politiche

Come riporta il Corriere della Sera, Arianna Meloni starebbe puntando più al Senato che alla Camera.

Per prepararsi al balzo in Parlamento, la sorella della premier starebbe prendendo ripetizioni di inglese, studiando dei dossier economici con i parlamentari fidati, oltre ad avere una fitta agenda di incontri in via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia.

Seppur non ci siano conferme, sembra che dopo l’idea di correre alle ultime Europee, dopo le spinte locali per schierarla capolista alle Regionali nel Lazio e alle Comunali di Roma, il momento di uscire dalle retrovia sia arrivato.

La carriera di Arianna Meloni

Arianna Meloni ha 50 anni, due più di Giorgia. Ha intrapreso l’attività politica a 17 anni con la prima tessera di partito per il Movimento Sociale Italiano pur rimanendo sempre in penombra nell’ambito politico.

Ha abbandonato per un periodo gli studi universitari in giurisprudenza per andare a lavorare e dal 2000 è dipendente della regione Lazio.

Dal 2023, oltre ad essere responsabile di Fratelli d’Italia per il tesseramento, è capo della segreteria politica del partito e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale, soggetto che gestisce il patrimonio del partito, nonché editore del Secolo d’Italia.

Gli ultimi appuntamenti di Arianna Meloni

Nel 2024 Arianna Meloni ha tenuto il suo primo comizio a Viterbo, stessa città dove, nel 2004, era stata eletta presidente di Azione Giovani.

A metà ottobre 2025 è stata a Washington per i 50 anni della Niaf nelle vesti di capo delegazione informale di FdI. Per le elezioni regionali sta seguendo e supportando i candidati con eventi nelle città al voto, per esempio il 7 novembre sarà a Lecce per presentare le liste provinciali.

A dicembre a Castel Sant’Angelo, alla manifestazione di Atreju, prenderà parte per la seconda volta a un panel di prima fascia. Nel frattempo è entrata in scena sul caso della multa al programma Report di Sigfrido Ranucci perché avrebbe avuto un incontro con uno dei garanti della Privacy nella sede del partito.