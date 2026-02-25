Arisa contro un Sanremo troppo maschile, parte il toto direttrice artistica: "Primo nome che mi viene è Elisa"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Arisa ha le idee molto chiare su che tipo di Sanremo le piacerebbe. La cantante, in conferenza stampa, ha lamentato una eccessiva presenza maschile nel format del Festival, che vede un direttore artistico e conduttore tipicamente uomo, al massimo accompagnato da vallette o co-conduttrici. “Siamo in un mondo che privilegia un po’ il maschile e le cose cambieranno, io me lo sento”, ha detto. A chi le domandava quale nome vedrebbe bene nel ruolo di eventuale direttrice artistica, Arisa ha risposto facendo il nome di Elisa.

Arisa vuole un Sanremo più femminile

Arisa ha esordito esprimendo gratitudine per la possibilità e il “privilegio” di poter calcare il palco di Sanremo 2026 con la canzone Magica favola, dopo essere stata “un po’ in panchina”.

Poi ha espresso il desiderio di veder virare Sanremo verso una maggiore considerazione del genere femminile: “Mi piacerebbe tantissimo che ci fossero più donne e mi incuriosisce il fatto che ce ne siano sempre meno”.

“Certamente – ha aggiunto – siamo in un mondo che privilegia un po’ il maschile e le cose cambieranno, io me lo sento”. E ancora: “Penso che siamo in cammino verso il cambiamento e l’affermazione”. Noi donne “dobbiamo essere forti e dobbiamo essere dalla nostra parte, soprattutto”.

Arisa invoca dunque un cambiamento che non sia solo di “chiacchiera”, ma concreto: “Dobbiamo assolutamente crederci e portare avanti con purezza e verità questo sentimento di sorellanza“.

Elisa come direttrice artistica di Sanremo

Fra i giornalisti qualcuno ha posto una domanda ad Arisa per sapere se c’è un’artista donna che vedrebbe bene alla direzione artistica del Festival, visto che nella storia della manifestazione non c’è mai stata una donna alla guida. Arisa ha indicato Elisa, lo stesso nome fatto dal gruppo Bambole di pezza il giorno prima.

“Elisa è una grandissima musicista, quando io sarò dove è Elisa oggi potrò dire di essere arrivata”, ha argomentato.

Arisa a Sanremo: valletta o co-conduttrice?

Poi un ricordo dell’ormai lontano Sanremo 2015: riguardo a quell’occasione, Arisa ha ricordato di essere stata una valletta e non una co-conduttrice.

“Io dico le cose esattamente per come sono, sono come la cronaca, con me non c’è colorazione: riporto la verità”.

A Sanremo 2015 “sono stata una valletta, perché la co-conduttrice è qualcuno che sta sempre al fianco del conduttore. Invece io andavo e venivo, andavo e venivo, andavo e venivo e mi davo il turno con le altre”.