Aristide Malnati, l’intervista al divulgatore: "Le risposte finiscono, le domande restano"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che attraversano la vita accumulando risposte. E poi ce ne sono altre che, più passano gli anni, più imparano il valore delle domande, come Aristide Malnati. Per molti è il “papirologo”, l’egittologo, il divulgatore televisivo capace di raccontare il mondo antico con il sorriso di chi riesce a far sembrare semplice anche il pensiero più complesso. È il volto visto nei programmi televisivi, l’uomo che passa con naturalezza da Socrate al Grande Fratello, da uno scavo archeologico a uno studio televisivo, senza mai dare l’impressione di aver tradito se stesso. Ma sarebbe riduttivo fermarsi a questa immagine. Perché, ascoltandolo davvero, si scopre che la sua non è la storia di un uomo che ha trovato certezze. È piuttosto il percorso di chi ha imparato a convivere con il dubbio. Il dubbio del ricercatore, che sa quanto sia pericoloso innamorarsi troppo delle proprie convinzioni. Il dubbio del filosofo, che continua a interrogarsi anche quando sa che alcune risposte resteranno inevitabilmente fuori dalla sua portata. E, soprattutto, il dubbio dell’uomo, che nel tempo ha conosciuto la paura, il senso di inadeguatezza, il dolore della perdita e la fatica di imparare ad abitare se stesso. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Aristide Malnati si parla certamente di papiri, di filosofia, di archeologia e di storia. Ma sarebbe un errore pensare che siano loro i veri protagonisti. Si parla di genitori che non ci sono più e del momento in cui ci si accorge che una parte della propria identità continua a vivere soltanto nei ricordi. Si parla di amicizia, quella autentica, che resiste al tempo e alle vicende della vita. Si parla dell’amore e della libertà, del timore di lasciarsi attraversare da un sentimento tanto potente da poter cambiare il corso delle proprie scelte. Si parla della fede, della morte, dell’infanzia, dei maestri e di quel bisogno, profondamente umano, di trovare un significato alle esperienze che ci trasformano. Colpisce una caratteristica, più di ogni altra. Aristide Malnati è uno studioso che non usa mai la cultura come un piedistallo. La vive come uno strumento per avvicinarsi agli altri. Ogni riferimento al passato, nelle sue parole, finisce sempre per riportare al presente. Ogni riflessione sull’antichità diventa una riflessione sull’essere umano. Per lui i papiri non sono reperti da museo, ma voci che continuano a parlare. Gli antichi non sono statue immobili, bensì uomini e donne che hanno avuto paure, speranze, fragilità e desideri sorprendentemente simili ai nostri. Forse è questo il motivo per cui raccontare Aristide Malnati significa raccontare molto più di una carriera. Significa entrare nel laboratorio interiore di una persona che, dopo una vita trascorsa a cercare tracce del passato, continua a interrogarsi sul presente con lo stupore di un bambino. Uno stupore che non nasce dall’ingenuità, ma dalla consapevolezza che ogni scoperta autentica comincia quando si rinuncia alla presunzione di sapere già tutto. Durante questa intervista non c’è il personaggio televisivo. C’è un uomo che parla dei propri genitori con gratitudine, delle proprie fragilità con pudore, dell’amicizia con lealtà e della conoscenza con un rispetto quasi religioso. Alla fine della conversazione rimane una sensazione precisa. Ci sono persone che studiano il passato per nostalgia. Altre lo fanno per mestiere. Aristide Malnati lo studia perché, dopo migliaia di anni, continua a riconoscere negli uomini di ieri gli stessi interrogativi che abitano gli uomini di oggi. Ed è forse questa la lezione più preziosa che lascia questo dialogo: il tempo cambia il mondo, ma non cambia davvero ciò che siamo. Cambiano gli strumenti, le città, le lingue e le civiltà. Restano immutate le domande. E forse è proprio lì, nello spazio sospeso tra una domanda e la successiva, che continua a nascondersi il significato più autentico della conoscenza.

Come sta, Aristide?

“Sto bene, grazie. Sono a Milano: il caldo si è un po’ attenuato e continuo a svolgere la mia consueta attività di giornalista, soprattutto per il settimanale Chi. Parallelamente mi occupo sempre più di comunicazione attraverso la trasmissione Storia e Misteri, in onda su Telenova”.

Lei si definisce ‘papirologo greco’. Ha trascorso una vita a studiare il passato: esiste qualcosa del presente che oggi riesce ad affascinarla più di un papiro di duemila anni fa?

“Le rispondo prendendo spunto da un’esperienza vissuta proprio in questi giorni. Ho partecipato insieme a Virginia Reniero a un viaggio stampa in Germania organizzato dall’Ente del Turismo tedesco, naturalmente nell’ambito del lavoro che svolgiamo per Storia e Misteri. Al di là della visita alle città medievali e al loro straordinario patrimonio artistico e architettonico, abbiamo trascorso una settimana a Norimberga e avuto l’opportunità di visitare il Centro di Documentazione dedicato alle grandi adunate naziste che vi si svolsero tra il 1933 e il 1938. Il partito nazista aveva scelto proprio Norimberga come sede delle proprie manifestazioni per una serie di motivi simbolici e storici, legati a quella che veniva considerata l’espressione dello spirito tedesco. Oltre al celebre tribunale in cui, al termine della guerra, si celebrò il Processo di Norimberga, abbiamo visitato l’enorme complesso dello Zeppelinfeld, oggi trasformato in un centro di documentazione permanente. Al suo interno sono raccolti filmati, ritagli di giornale, fotografie e perfino oggetti dell’epoca. È un percorso che consente di comprendere meglio quel periodo storico e che, a mio avviso, riveste oggi un’importanza enorme. Si tratta di un tema che continua a suscitare un ampio dibattito e che, in alcuni casi, viene affrontato con un revisionismo piuttosto pericoloso. Per questo lo trovo estremamente interessante. Quando pensiamo alle barbarie della storia ci vengono subito in mente Nerone, il Colosseo, i gladiatori mandati a morire o gli esseri umani dati in pasto alle belve. Tutto questo appartiene a un passato remoto. Riflettere, invece, sul fatto che un simile abominio si sia verificato praticamente ieri, visto che non sono trascorsi nemmeno cent’anni, suscita un profondo senso di orrore e, allo stesso tempo, induce a domandarsi come sia stato possibile. Credo che queste testimonianze siano fondamentali perché aiutano a comprendere e a non dimenticare. Per questo realizzeremo anche alcune puntate speciali di Storia e Misteri dedicate a questa esperienza”.

Ha già introdotto un tema che desideravo affrontare con lei: il dubbio. In diverse occasioni ha affermato che il dubbio è uno degli strumenti fondamentali della ricerca. Eppure oggi viviamo in una società nella quale tutti sembrano avere certezze assolute. Quanto è diventata rara la capacità di dubitare?

“Credo che sia soprattutto una conseguenza dei social. Oggi tutti sentono il bisogno di esprimersi su qualsiasi argomento, anche quando non possiedono le competenze necessarie. Mi viene in mente ciò che è accaduto durante il Covid: siamo diventati improvvisamente tutti virologi. Un tempo si diceva, scherzando, che fossimo tutti commissari tecnici della Nazionale; oggi, invece, sembra che chiunque si senta autorizzato a esprimersi con assoluta sicurezza anche su discipline altamente specialistiche. Lo stesso accade quando si affrontano temi storici o archeologici. C’è chi sostiene con convinzione, per esempio, che le piramidi siano state costruite dagli alieni. Naturalmente gli egittologi restano sbalorditi, perché spesso chi sostiene queste teorie non ha mai letto un testo scientifico sull’argomento: ha semplicemente visto qualche contenuto sui social o in rete e ritiene di possedere già tutte le risposte. Viviamo in una realtà nella quale sembra quasi obbligatorio avere un’opinione su tutto. È anche il riflesso delle nostre insicurezze: abbiamo bisogno di esserci, di intervenire, di far sentire la nostra voce, anche quando non disponiamo degli strumenti adeguati. Per me, invece, il dubbio resta il motore della ricerca. È il dubbio socratico, quello che spinge a continuare a interrogarsi e a cercare. Naturalmente questo non significa mettere in discussione qualsiasi principio. Se una persona possiede la fede, e la invidio molto, quella appartiene a una dimensione diversa: è un dono personale che conduce a una certezza soggettiva. Non è però il metodo della ricerca scientifica. Continuo a credere che il dubbio sia indispensabile. Non deve trasformarsi in paralisi, perché a un certo punto occorre anche prendere decisioni e proseguire. Tuttavia è sempre preferibile porsi una domanda in più piuttosto che ostentare certezze assolute che, molto spesso, sono semplicemente il prodotto della superficialità dei social e del web”.

Se dovessimo parafrasare il celebre ‘Carneade, chi era costui?’ in ‘Aristide, chi era costui?’, qual è il luogo comune che sente circolare più spesso sul suo conto e nel quale, invece, non si riconosce?

“È una domanda tutt’altro che semplice. In realtà non seguo molto ciò che viene detto sul mio conto. Ogni tanto mi capita di leggere qualche commento, ma senza particolare continuità. Se dovessi individuare un equivoco, direi che forse qualcuno mi considera una persona sempre sicura di sé e convinta di avere una risposta a ogni domanda. In realtà non è così. È vero che ho dedicato molti anni allo studio e che, in alcuni ambiti, ho acquisito competenze solide. Ma questo non significa possedere certezze assolute. Anzi, mi riconosco molto di più nel ruolo di chi continua a porsi domande. Paradossalmente, proprio perché sono abituato a dubitare, a volte finisco perfino per rinunciare a intraprendere un progetto o ad assumere un’iniziativa, quando forse dovrei trovare il coraggio di decidere con maggiore determinazione. Probabilmente l’immagine percepita all’esterno è quella di una persona molto sicura e risoluta. In realtà convivono in me molti dubbi e credo che siano stati proprio loro ad alimentare, nel tempo, il mio percorso di ricerca”.

Foto: Gabriele Ardemagni

È riuscito a rendere popolare una disciplina che molti considerano di nicchia. Ripensando al suo percorso, è stato più difficile studiarla o imparare a raccontarla al grande pubblico?

“Sono due attività profondamente diverse, accomunate però da un elemento fondamentale: entrambe richiedono grande dedizione. La ricerca impone di mantenere sempre una mente aperta, di approfondire continuamente gli argomenti e di mettersi costantemente in discussione. È ciò che ho fatto negli anni in cui sono stato ricercatore di papirologia, soprattutto all’Università di Strasburgo. La divulgazione, invece, richiede qualità differenti. Occorrono duttilità e la capacità di rendere accessibili temi anche molto complessi senza banalizzarli. È una distinzione sostanziale: semplificare un argomento non significa impoverirlo. Per riuscirci è utile anche ricorrere agli aneddoti. Attenzione, però: non significa raccontare fandonie o inventare episodi, ma utilizzare fatti realmente accaduti che aiutino a catturare l’attenzione del pubblico e a rendere più coinvolgente una materia che, altrimenti, potrebbe apparire ostica. Se dovessi fare un confronto, direi che la difficoltà è sostanzialmente la stessa: cinquanta e cinquanta”.

Dopo tanti anni di scavi, studi e ricerche, qual è stata la scoperta che l’ha cambiata di più come uomo, ancora prima che come studioso?

“In realtà ne citerei due, anche perché il mio percorso è iniziato in modo diverso da come avevo immaginato. All’inizio non pensavo di iscrivermi a Lettere Classiche e di dedicarmi alla papirologia. Avrei voluto studiare filosofia, in particolare quella antica. Erano gli anni Ottanta e il mio progetto era laurearmi con una tesi sulla filosofia greca, più in generale sul pensiero greco-latino. Fu mio padre a suggerirmi un’altra strada. Mi disse: «Se comunque dovrai affrontare qualche difficoltà nel trovare lavoro, tanto vale scegliere Lettere Classiche: almeno potrai insegnare greco». Quel consiglio, però, non ha mai attenuato il mio interesse per il pensiero filosofico. Al contrario, lo studio della filosofia, soprattutto di quella greca, è sempre rimasto una componente fondamentale della mia formazione. Il Medioevo, per esempio, mi ha sempre interessato molto meno; il mio vero punto di riferimento è stato il pensiero antico. La scoperta che mi ha coinvolto più profondamente, anche sul piano emotivo, è arrivata durante gli scavi di Tebtynis, in Egitto, dove avevo la responsabilità di un settore del cantiere archeologico. Proprio nell’area affidata a me, vicino al tempio del dio coccodrillo, in questo sito greco-romano situato a circa novanta chilometri a sud-ovest del Cairo, venne rinvenuto un testo di filosofia stoica. Era il primo ampio frammento di un’opera riconducibile alla tradizione di Zenone di Cizio e di Cleante, un testo risalente al IV secolo avanti Cristo. In quel papiro compariva anche il nome di Socrate. L’opera affrontava il tema degli ‘indifferenti’, ossia di quei beni, come la ricchezza o la buona salute, che sono importanti sul piano pratico ma che, secondo gli Stoici, non possiedono alcun valore morale. Ricordo ancora il passaggio in cui si affermava che Socrate fosse un maestro di virtù, al punto che neppure la più grande povertà avrebbe potuto mutarne l’integrità. Quando lessi il suo nome direttamente sul papiro provai un’emozione indescrivibile. Ebbi quasi la sensazione di farlo rivivere, di poter dialogare con lui attraverso quel testo. Quella fu davvero una scoperta che ha lasciato un segno profondo nella mia vita. Ricordo anche che, in quell’occasione, fui intervistato perfino dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che potremmo definire il corrispettivo tedesco del Corriere della Sera“.

La filosofia, in fondo, insegna soprattutto a porsi domande e, talvolta, ad avvicinarsi a una risposta. Come uomo, qual è il grande interrogativo che continua ad accompagnarla?

“Credo che, prima o poi, tutti finiscano per interrogarsi su ciò che ci attende dopo la morte, pur sapendo che una risposta oggettiva e incontrovertibile non possiamo averla. È una domanda che inevitabilmente accompagna ciascuno di noi. Non direi che mi provochi angoscia, perché alla fine la si accetta come parte della condizione umana, ma lascia certamente un senso di turbamento. Naturalmente ognuno formula le proprie ipotesi, ma è anche uno di quei casi in cui la ragione deve fare un passo indietro. Non riesco ad avere una fede piena e assoluta. Nutro piuttosto una speranza: che esista qualcosa che ci permetta di proseguire oltre questa vita. In questi casi mi torna spesso in mente Epicuro. Invitava a non temere la morte, perché la considerava semplicemente un’assenza di vita. Diceva: «Quando c’è la morte non ci sei tu; quando ci sei tu non c’è la morte». Secondo Epicuro, dunque, la morte è una non-esperienza, proprio perché coincide con l’assenza della vita. Ed è per questo che sosteneva non dovesse essere temuta”.

C’è però una parola che, forse anche per la sua origine latina, mi fa pensare all’esatto opposto della morte: l’amore. Le ha mai fatto paura?

“Sì, l’amore mi ha fatto paura. Non perché tema l’amore in sé, ma perché ho sempre avuto il timore di lasciarmi dominare o condizionare nelle scelte. Ho un carattere molto riflessivo e piuttosto accondiscendente. Di fronte a uno scontro o a una discussione accesa tendo più facilmente a stemperare i toni con l’ironia e a fare un passo indietro, piuttosto che irrigidirmi sulle mie posizioni. Credo che questo aspetto del mio carattere sia emerso anche durante l’esperienza al Grande Fratello. Il mio timore, quindi, è sempre stato quello di perdere la libertà nelle decisioni davvero importanti. Non mi riferisco ai piccoli compromessi quotidiani, che fanno parte di qualsiasi rapporto, ma alla possibilità di essere influenzato nelle scelte fondamentali della vita. Per questo, a volte, ho percepito l’amore anche come un legame che potrebbe trasformarsi in una forma di dipendenza dall’altro. A tutto questo si aggiunge un’esperienza personale che mi ha segnato profondamente. Tra i tredici e i trentun anni ho sofferto di un disturbo neurologico, caratterizzato da movimenti involontari, che mi faceva sentire inadeguato. Per molto tempo non mi sono ritenuto degno di essere amato o, perfino, semplicemente accettato. Fortunatamente quel problema è scomparso grazie a una terapia, anche farmacologica. Tuttavia, ogni tanto, riaffiora il timore che possa ripresentarsi. Ripensandoci oggi, mi rendo conto di aver convissuto per diciotto anni con un senso di inadeguatezza alimentato soprattutto da una paura irrazionale. In realtà ero anche un ragazzo molto apprezzato: praticavo atletica leggera a livello agonistico, correvo i cento metri e conducevo una vita del tutto normale. Eppure quel freno interiore era sempre presente. E non riguardava soltanto il rapporto con l’altro sesso. Era una condizione che influenzava, più in generale, il mio modo di vivere le relazioni. Devo però aggiungere una considerazione. In quel periodo ho avuto accanto persone straordinarie. Prima di tutto la mia famiglia, che ha dimostrato una sensibilità davvero eccezionale. E poi alcuni amici, tra i quali soprattutto Alfonso Signorini, che nei miei confronti ha sempre avuto un affetto e una delicatezza fuori dal comune. Con Alfonso condividevamo spesso le nostre fragilità, le nostre insicurezze, quelle che scherzosamente chiamavamo le nostre ‘paturnie’. In fondo cercavamo entrambi di superarle rifugiandoci nello studio ‘matto e disperatissimo’”.

Che bambino era Aristide?

“Sono stato un bambino vivace e curioso, proprio come i miei fratelli. Conservo un ricordo particolarmente felice dei tre anni trascorsi ad Arma di Taggia, in Liguria, insieme a nostra nonna materna. Frequentavo dalla seconda alla quarta elementare. Per me quella è stata una parentesi meravigliosa. Andavamo a scuola, naturalmente, ma poi trascorrevamo i pomeriggi a giocare nel bellissimo Viale delle Palme. Avevo la mia piccola bicicletta, giocavamo a pallone con gli altri bambini ed era una vita completamente diversa da quella che avrei avuto a Milano. La Milano di allora, infatti, non era una città a misura di bambino. Oggi se ne parla spesso in termini negativi, ma all’epoca era davvero molto grigia. C’erano pochi spazi verdi, si respirava il clima delle violenze politiche ed erano gli anni segnati anche dagli episodi della banda Cavallero. Non era un contesto semplice in cui crescere. Per questo considero quel periodo ligure una parentesi straordinaria, resa possibile da una scelta precisa dei miei genitori, ai quali sarò sempre profondamente grato. Ricordo che nel 2012, in occasione del loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, io, i miei fratelli e i miei nipoti tornammo tutti insieme ad Arma di Taggia proprio per rivedere i luoghi della nostra infanzia”.

E ha ritrovato qualcosa di quel bambino?

“Ho ritrovato i luoghi. Naturalmente non le persone, ma il Viale delle Palme era ancora lì, così come l’oratorio dove andavamo a giocare. Ricordo anche un cinema all’aperto che riuscivamo a vedere in parte dal balcone di casa. D’estate seguivamo i film senza pagare il biglietto. Mi viene ancora in mente Lo chiamavano Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill. Sono ricordi che custodisco ancora oggi con grande affetto”.

Che cosa ha significato, per lei, il momento in cui non si è stato più figlio? Qual è stata la prima emozione che ha provato quando i suoi genitori non ci sono stati più?

“Ho provato un profondo senso di smarrimento. Anche perché non ho una famiglia mia. Non sono sposato e, in questo momento, non sono nemmeno fidanzato. Certo, c’è Virginia ma è un rapporto diverso. Quella sensazione di smarrimento, però, è accompagnata da una certezza molto forte: tutte le esperienze fondamentali della mia vita le ho vissute con i miei genitori. Ed è una ricchezza che continuerà a esistere finché ci sarò io. Per questo mi considero, in un certo senso, il risultato di ciò che mi hanno trasmesso. Mi piace ricordare che la parola cultura deriva dal latino colo, cultum: è ciò che coltiviamo dentro di noi. E la mia cultura nasce prima di tutto dalle esperienze vissute con i miei genitori, ancora prima dei libri che ho letto. Naturalmente non soltanto da loro, ma in larghissima parte sì. Per questo provo nei loro confronti una gratitudine immensa. Glielo abbiamo sempre detto, noi figli: hanno costruito una famiglia che considero davvero un capolavoro”.

Qual è l’insegnamento più importante che le hanno lasciato e che è diventato una sorta di bussola nella sua vita?

“Sicuramente la curiosità e l’entusiasmo. Erano persone entusiaste di tutto ciò che facevano, anche dei gesti più semplici, come andare a comprare il pane. Mi hanno insegnato che le attività non dovrebbero mai essere svolte soltanto perché qualcuno ce le impone. Certo, nella vita questo non sempre è possibile, perché esistono obblighi e responsabilità. Mi hanno però trasmesso l’idea che il modo migliore di vivere sia fare ciò che si ama per il piacere stesso di farlo, con partecipazione ed entusiasmo”.

Virginia… che ruolo ha nella sua vita?

“Virginia Reniero ha circa trent’anni meno di me, ma per me è come una figlia. Non in senso biologico, naturalmente, bensì per il rapporto che ci lega. Lei non ha più il padre e, al di là di questo, tra noi si è creato un vero idem sentire, un modo comune di guardare il mondo. Condividiamo l’esperienza di Storia e Misteri, che ci porta a viaggiare moltissimo. A volte siamo soltanto noi due, altre insieme a un operatore. Ci spostiamo soprattutto nel Sud-est asiatico, perché siamo affascinati dal tentativo, particolarmente evidente in Asia, di armonizzare il passato con il presente. L’Asia rappresenta oggi il futuro sotto molti aspetti, ma custodisce anche un passato immenso, talvolta persino ingombrante. Cercare di capire come queste due dimensioni convivano è uno degli aspetti che più ci incuriosiscono. In fondo stiamo crescendo insieme. È quasi come se fossimo coetanei. Anzi, preferisco pensare di essere io suo coetaneo piuttosto che il contrario: così, idealmente, abbiamo entrambi trent’anni. Quello che stiamo vivendo è un percorso di conoscenza del mondo e, nello stesso tempo, di conoscenza reciproca e di noi stessi”.

È molto bello questo riferimento alla conoscenza di sé. Del resto richiama il celebre ‘Conosci te stesso’ dell’oracolo di Delfi.

“Gnōthi seautón, poi ripreso da Socrate. Conoscere se stessi significa comprendere il proprio essere come individui, ma anche riflettere su che cosa significhi essere uomini”.

Qual è la scoperta più importante che ha fatto su se stesso? Quale caratteristica pensava di non possedere e ha invece scoperto appartenerle?

“Direi la capacità di comunicare. Per molti anni, anche a causa del disturbo neurologico di cui parlavo prima, mi sentivo impacciato. Avevo un forte desiderio di comunicare, ma riuscivo a esprimerlo soltanto in parte. Poi tutto è cambiato. Innanzitutto perché quel problema è stato superato. E poi perché il mio percorso professionale mi ha portato dalla ricerca alla divulgazione. La ricerca è un confronto molto intimo tra lo studioso e il testo, nel mio caso il testo classico. La divulgazione, invece, è l’esatto contrario: significa aprirsi al mondo, condividere con gli altri il proprio bagaglio di esperienze e, nello stesso tempo, accogliere il loro. È un’attività profondamente filantropica, forse ancora più della ricerca, proprio perché si fonda sulla relazione. Con mia grande soddisfazione, ho scoperto di possedere questa capacità. E continuo, ancora oggi, a cercare di migliorarla. ”

Da divulgatore, dove colloca il confine tra intrattenimento e rigore?

“Quel confine deve esistere. Se per intrattenimento si intende scadere nei luoghi comuni o nella volgarità, allora non mi interessa. Posso fare una battuta, ricorrere all’ironia, perché fa parte del mio modo di comunicare. Posso anche alleggerire un discorso. Ma non bisogna mai cadere nello scontato, nella battuta da caserma o in quei cliché che oggi, giustamente, vengono percepiti come offensivi. Credo che l’intrattenimento debba sempre essere rispettoso, raffinato e personale. Deve emergere qualcosa di autentico di chi comunica. Non basta riproporre vecchie barzellette o formule ormai consumate”.

A proposito di intrattenimento, ha partecipato a programmi molto popolari come Grande Fratello e La Pupa e il Secchione. Al di là dell’esperienza televisiva, che cosa Le hanno lasciato? Da studioso immagino che, in quel contesto, sia diventato quasi un antropologo, osservando realtà molto diverse dalla Sua.

“È proprio così. Quelle esperienze mi hanno aperto nuovi mondi. Ogni persona rappresenta un universo a sé e confrontarmi con realtà umane molto diverse dalla mia ha affinato ulteriormente la mia capacità di osservazione e di analisi, una predisposizione che deriva certamente anche dai miei studi e dal mio interesse per la psicologia. Dal punto di vista umano e culturale è stata un’esperienza che ha rafforzato il mio modo di leggere le persone. Naturalmente alcuni di quei mondi erano molto lontani dal mio, quasi agli antipodi. Allo stesso tempo, però, ho ritrovato caratteristiche profondamente umane che appartengono a tutti noi e che finiscono per accomunarci. È stata un’esperienza molto piacevole, sia per me sia, credo, per molti dei miei compagni di avventura. Ho cercato di stimolare anche in loro una conoscenza reciproca che non fosse mai superficiale o banale, ma andasse oltre i luoghi comuni”.

Conoscenza, curiosità e domande: le sarà capitato molte volte di confrontarsi con i bambini. Qual è la domanda più intelligente che le abbia mai rivolto un bambino? O, comunque, quella che le è rimasta più impressa?

“Mi viene in mente un episodio di molti anni fa. Ero stato invitato a raccontare i miei scavi archeologici agli studenti della scuola media Leone XIII, dove Alfonso Signorini insegnava. Era il periodo in cui lavoravo direttamente sul campo e avevo parlato a lungo dei papiri, di Socrate, di Platone, di Omero e dell’immenso patrimonio culturale restituito da quei ritrovamenti. A un certo punto un ragazzo mi rivolse una domanda che mi colpì profondamente. Mi chiese, in sostanza: «Ma queste persone, nella loro vita quotidiana, come vivevano? Come trascorrevano le loro giornate? Dai vostri studi riuscite a capirlo?». Era una domanda apparentemente semplice, ma di grande profondità. Non gli interessavano soltanto i grandi testi o i personaggi più celebri dell’antichità. Voleva capire come vivevano gli uomini e le donne comuni. Da lì iniziai a raccontare alcuni aspetti della quotidianità del mondo antico: come trascorrevano le giornate, quali fossero le loro abitudini e il loro modo di vivere, fino alla dimensione più intima dell’esistenza. Mentre parlavo, mi accorsi che quel ragazzo sembrava quasi rassicurato. Aveva compreso che gli antichi non erano figure lontane o quasi mitologiche, ma esseri umani molto simili a noi. Erano lontani sotto il profilo tecnologico, ma sorprendentemente vicini nelle emozioni, nei sentimenti e nelle relazioni”.

In fondo è proprio questo il fascino della storia: scoprire che l’eccezionalità passa attraverso la normalità. A volte dimentichiamo perfino che quelle persone mangiavano, lavoravano e vivevano la loro intimità con la propria famiglia, esattamente come facciamo noi.

“Esatto. Molti li immaginano quasi come dei primitivi, un po’ come i Flintstones. In realtà erano esseri umani a tutti gli effetti e, soprattutto, amavano. È proprio questa dimensione a renderli ancora oggi così vicini a noi”.

Quando ha iniziato il suo percorso, prima da studioso e poi da divulgatore, quale aspetto ha sottovalutato di ciò che sarebbe accaduto? E quale, invece, ha sopravvalutato?

“Sicuramente ho sottovalutato ciò che la divulgazione avrebbe comportato sul piano umano. Non avevo mai immaginato che mi avrebbe portato a essere conosciuto da un pubblico così vasto, composto da persone che non conosco personalmente e che, ancora oggi, mi scrivono attraverso i social. Cerco sempre di rispondere a tutti, naturalmente nei limiti del tempo a mia disposizione. Questa dimensione del diventare, nel mio piccolo, un personaggio pubblico non l’avevo mai presa in considerazione. Non certo ai livelli di Gerry Scotti o di Stefano De Martino, ma il fatto che tante persone mi riconoscano e seguano il mio lavoro è stato, almeno all’inizio, un aspetto che mi ha sorpreso. Oggi ci sono più abituato, ma all’epoca lo avevo completamente sottovalutato. Ciò che, invece, credo di aver sopravvalutato è stata la possibile reazione del mondo accademico. Pensavo che molti ricercatori e professori universitari avrebbero guardato con diffidenza questa mia esposizione più divulgativa, più “nazionalpopolare”, se vogliamo usare questa espressione. È accaduto quasi il contrario. Ho ricevuto apprezzamenti anche da studiosi di grandissimo livello. Penso, per esempio, al professor Luciano Canfora, che mi fece i complimenti per il modo in cui avevo raccontato sui giornali il caso del papiro di Artemidoro, che aveva correttamente identificato come un falso. Apprezzava il fatto che fossi riuscito a spiegare un tema estremamente tecnico a un pubblico non specialista. Questo mi ha fatto capire che rigore scientifico e divulgazione non sono necessariamente mondi incompatibili. Al contrario, possono dialogare molto bene, purché non venga mai meno il rispetto per i contenuti”.

Nietzsche scriveva che «bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Lei ha placato il suo caos interiore oppure è ancora alla ricerca di un equilibrio?

“No, non credo che il caos vada placato. Se si placasse del tutto, probabilmente significherebbe che la vita è finita. Naturalmente non credo all’idea del Nirvana come stato definitivo da raggiungere. Tra l’altro il termine ‘caos’, nella sua accezione originaria, indica il vuoto, uno spazio aperto che attende di essere riempito. È una dimensione magmatica, nella quale convivono elementi diversi. Per questo penso che il caos sia parte integrante della vita. La ragione cerca continuamente di spiegare la realtà attraverso schemi e postulati, ma spesso prende grandi cantonate, perché la realtà è empirica, mutevole, in continua trasformazione. Possiamo descriverla, ma non imprigionarla definitivamente. Perciò ben venga il caos, purché sia un caos creativo. L’importante è non lasciarsene travolgere. Caos non significa necessariamente agitazione o perdita della serenità. Si può attraversarlo con equilibrio e perfino con fiducia, trasformandolo in uno spazio di crescita”.

Se dovesse scegliere una frase da lasciare incisa sul suo epitaffio, quale sarebbe?

“Le confesso che lascerei molta libertà di interpretazione. Forse mi piacerebbe che comparisse Gnōthi seautón, «Conosci te stesso», come ultimo promemoria per quei pochi lettori che dovessero fermarsi davanti alla mia tomba. Scherzando, direi i venticinque lettori manzoniani. Ma, a pensarci bene, forse si potrebbe fare anche a meno dell’epitaffio. Credo che, quando arriva il momento di uscire di scena, sia giusto farlo in punta di piedi. Per questo non mi dispiacerebbe nemmeno il nulla. Oppure, più che una frase, un’immagine: un sorriso, un gabbiano in volo. Qualcosa di semplice, capace di suggerire più che di spiegare”.