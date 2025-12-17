Ariston acquisisce Riello, il Governo esulta per l'azienda "tornata in mani italiane": il titolo vola in Borsa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ariston acquisisce Riello dopo anni di difficoltà del gruppo, dovute a scelte esterne legate a una transizione ecologica non adeguatamente gestita. Con un’operazione da 289 milioni di euro, Ariston scalza potenziali acquirenti cinesi, considerati un “cavallo di Troia” per l’ingresso di prodotti asiatici aggirando le norme europee. Il Governo esulta per il ritorno dell’azienda in mani italiane. Ariston ha dichiarato di voler riportare parte della produzione in Italia e di voler tutelare l’occupazione dei dipendenti Riello.

Ariston acquisisce Riello

Ariston acquisisce il 100% delle azioni di Riello. Si tratta di un’operazione da 289 milioni di euro, ma non è stato solo il prezzo a fare la differenza. L’offerta ha prevalso per il cosiddetto “rischio Paese”. Il tavolo con il ministro Adolfo Urso aveva infatti posto l’attenzione sulla vendita a un gigante di Pechino.

La proposta di Ariston esclude altri possibili e interessati compratori, come il gruppo asiatico Haier. In questo modo il marchio resta in Italia, o più in generale in Europa, e non rischia di diventare – secondo la lettura di Palazzo Chigi – una sorta di “cavallo di Troia” per portare sul mercato europeo e italiano prodotti realizzati in Asia, aggirando così i dazi e le nuove normative ambientali sulla certificazione delle materie prime.

ANSA In foto le fabbriche Ariston

Ariston, da parte sua, ha invece garantito la continuità industriale e il mantenimento di tutte le fabbriche. Il gruppo conta 1.150 dipendenti, di cui circa la metà in Italia, e un assetto produttivo strategico che include gli stabilimenti di Legnano e Volpago, Torun in Polonia, Shanghai e Mississauga in Canada. Sono presenti anche due centri di ricerca e sviluppo ad Angiari e Lecco, considerati un’eccellenza.

Il Governo esulta: azienda torna in Italia

L’acquisizione è stata festeggiata dal presidente esecutivo di Ariston Group, Paolo Merloni, come una tappa fondamentale per la strategia di crescita dell’azienda. Merloni ha annunciato un ritorno di parte della produzione in Italia e l’avvio di un piano di investimenti da 500 milioni di euro entro il 2028, necessario per riportare la produzione di pompe di calore dalla Cina allo stabilimento di Albacina.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato con soddisfazione la notizia dell’acquisizione del gruppo Riello da parte di Ariston. Ha parlato di un’operazione che rafforza la filiera del Paese, tutela l’occupazione e garantisce continuità e sviluppo alle attività produttive nell’ambito di una strategia di crescita solida e di lungo periodo.

Anche il sottosegretario al ministero, Massimo Bitonci, ha spiegato come negli ultimi anni l’azienda abbia attraversato una fase di forti difficoltà, legata alle scelte della proprietà estera, come una transizione energetica gestita senza un adeguato radicamento industriale e territoriale. La soluzione individuata dal ministero, ha aggiunto, ha messo in sicurezza un asset considerato strategico per il Paese.

Il titolo in Borsa

L’acquisizione di Riello da parte di Ariston ha portato a un balzo in Borsa del +4,9% subito dopo l’annuncio. L’operazione ha avuto quindi un impatto positivo sul titolo, che alle 11:53 segnava un rialzo del +3,84%.