Eseguito un arresto a Milano, dove un cittadino italiano di 29 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma clandestina. L’uomo è stato individuato all’interno di un hotel di viale Sarca, dove sono stati rinvenuti droga, denaro e una pistola con matricola abrasa.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di ieri, quando gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno individuato un giovane sospettato di possedere un’arma clandestina. Il sospetto soggiornava in una camera di un hotel situato in viale Sarca, a Milano.

Il controllo in hotel e la scoperta della droga e dell’arma

Una volta localizzata la stanza, i poliziotti, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno proceduto all’identificazione e al controllo del 29enne. Il giovane, senza opporre resistenza, ha dichiarato spontaneamente di custodire nella cassaforte della camera 50 grammi di cocaina, 2400 euro in contanti e una pistola calibro 7,65 priva di munizionamento. Successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’arma presentava la matricola abrasa, configurando così il reato di detenzione di arma clandestina.

La perquisizione nell’appartamento di via Pascarella

Non soddisfatti del solo materiale rinvenuto in hotel, gli agenti hanno deciso di effettuare una seconda perquisizione presso un appartamento in via Pascarella, dove l’uomo aveva dichiarato di non risiedere più da alcuni mesi. All’interno di un cassetto posto all’ingresso, i poliziotti di via Francesco Perotti hanno trovato e sequestrato una bustina contenente due cartucce calibro 7,65 e tre banconote sospette, di dubbia autenticità.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

Alla luce delle prove raccolte, il 29enne, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato arrestato con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. L’uomo è stato quindi condotto presso il carcere San Vittore, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA