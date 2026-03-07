Armando Lupoli ucciso ad Arzano, secondo agguato in poche ore vicino Napoli: era fratello di affiliato a clan

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Altro agguato di matrice camorristica nell’arco di poche nel Napoletano. Nello stesso giorno in cui è stato ucciso il 79enne Castrese Palumbo, cognato del boss Angelo Nuvoletta, il 49enne Armando Lupoli è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da due killer per strada ad Arzano. Si tratterebbe di un pregiudicato fratello di un affiliato al clan locale, uscito da poco dal carcere.

L’agguato ad Arzano

L’agguato si è verificato nel comune dell’hinterland di Napoli nel tardo pomeriggio di sabato 7 marzo, quando i carabinieri sono intervenuti in via Mazzini per la segnalazione di diversi colpi esplosi in mezzo al traffico.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Lupoli è stato ucciso da due sicari vestiti di nero e con indosso caschi integrali in sella a uno scooter, che l’hanno affiancato mentre era in auto di ritorno dalla vicina Casavatore. La moglie della vittima, seduta nel sedile del passeggero, sarebbe rimasta illesa.

La morte di Armando Lupoli: chi era

Nonostante il tentativo di fuga, Lupoli è stato nuovamente raggiunto dai killer dopo pochi metri e colpito da una seconda raffica di proiettili.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Frattamaggiore, il 49enne è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull’omicidio, Armando Lupoli era vicino al cosiddetto “clan 167” ed era fratello di un affiliato al clan camorristico di Arzano, scarcerato da pochi giorni.

L’agguato a Marano di Napoli

L’imboscata ad Arzano è avvenuta a distanza di poche ora dall’uccisione di Castrese Palumbo in un altro agguato nella vicina Marano di Napoli.

Il 79enne conosciuto come “U’ Svitapiernu”, era il cognato di Angelo Nuvoletta, boss dell’omonimo clan.

Al momento gli inquirenti sarebbero propensi ad escludere un legame tra i due raid, anche se la vicinanza temporale ha fatto azlare l’allerta sul pericolo di un risveglio delle tensioni tra i clan a Nord di Napoli

Per questo motivo il prefetto di Napoli, Michele di Bari, è intervenuto per annunciare un potenziamento delle misure di prevenzione controllo del territorio, oltre a chiarire che “lo Stato non arretra di fronte alla violenza criminale. Confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura e dei carabinieri, che stanno operando con la massima determinazione per fare luce su quanto accaduto. L’attenzione delle istituzioni resta altissima”.