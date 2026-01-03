Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati denunciati per tentato furto aggravato, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza nella notte del 29 dicembre 2025. I giovani, sorpresi mentre armeggiavano tra le auto in sosta, sono stati fermati dopo un inseguimento dalla Polizia e trovati in possesso di diversi oggetti atti ad offendere. L’operazione è stata condotta dalle Volanti della Questura e ha portato al sequestro di armi bianche e altri strumenti potenzialmente pericolosi.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala operativa. Un cittadino aveva notato la presenza sospetta di due soggetti, entrambi vestiti di scuro e con il volto coperto, che si aggiravano tra le auto parcheggiate nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza. I due, secondo quanto riferito, stavano armeggiando tra i veicoli in sosta, destando preoccupazione tra i passanti.

L’arrivo della Polizia e il tentativo di fuga

Quando la Volante è giunta sul posto, ha immediatamente notato una vettura con gli indicatori di emergenza accesi. Nei pressi dell’auto si trovavano i due giovani corrispondenti alla descrizione fornita dal testimone. Alla vista degli agenti, i sospetti hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente inseguiti e bloccati dagli operatori di polizia.

La perquisizione e il sequestro degli oggetti

Una volta fermati, i due minorenni sono stati sottoposti a perquisizione, anche con il supporto del personale dell’Arma dei Carabinieri. Durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti: un coltello a serramanico in metallo dotato di cavatappi, lungo complessivamente 19 cm con una lama a filo liscio di 9 cm, un cacciavite a taglio parzialmente piegato di 22 cm, due petardi, una fionda di metallo, un moschettone con due lame estraibili (una a filo liscio e una seghettata, entrambe di sei cm), due paia di guanti neri e un passamontagna nero. Tutti questi oggetti sono stati posti sotto sequestro dagli agenti.

Identificazione e denuncia dei minorenni

I due giovani, privi di documenti identificativi al momento del fermo, sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e le formalità di rito. Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato a molteplici auto in sosta e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Dopo le procedure di legge, i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.

