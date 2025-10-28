Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato ad Aprilia perché trovato in possesso di armi e munizioni detenute illegalmente, oltre a materiale di possibile interesse archeologico e sostanze sospette.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna il personale della Squadra Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Aprilia ha svolto un’attività di controllo del territorio e indagine, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati nella zona.

La perquisizione e il materiale sequestrato

Durante una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro diverse cartucce di vario calibro, una pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso, un bastone in legno, un coltello di grosse dimensioni e un contenitore in vetro con numerosi bossoli esplosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione degli uffici competenti per ulteriori accertamenti.

Ulteriori ritrovamenti: metadone e materiale archeologico

Nel corso delle operazioni, sono state trovate anche alcune boccette di metadone e materiale che potrebbe avere valore archeologico. Per questo motivo, la cantina dell’immobile è stata sottoposta a sequestro in attesa delle valutazioni delle autorità competenti.

Le accuse e la situazione giudiziaria

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi e munizioni non regolarmente denunciate. Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vale la presunzione di innocenza.

IPA