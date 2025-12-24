Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Palermo: un uomo di 41 anni, originario del Kosovo e residente da tempo nel capoluogo siciliano, è stato fermato con l’accusa di detenzione di armi clandestine e deferito anche per detenzione abusiva di armi. L’operazione è stata avviata dopo che i militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’indagato.

Le indagini e la perquisizione

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita dal monitoraggio di alcuni comportamenti anomali rilevati vicino alla casa dell’uomo. Considerando i suoi precedenti legati alle armi, gli investigatori hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare, supportati dai colleghi della Stazione di Palermo Scalo e dal Nucleo Radiomobile.

Il tentativo di occultamento e la scoperta dell’arsenale

Durante la perquisizione, l’attenzione dei Carabinieri si è focalizzata su una cameretta dell’appartamento. Il 41enne ha tentato di sottrarre uno zainetto alla vista dei militari, cercando di nasconderlo sotto un letto. Tuttavia, il tentativo è risultato vano: all’interno dello zaino è stato scoperto un vero e proprio arsenale.

Le armi sequestrate

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di caricatore inserito contenente 9 proiettili. Oltre a questa, è stato trovato anche un revolver in miniatura carico con 5 colpi e 33 munizioni di vario calibro. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato per essere sottoposto a successivi accertamenti balistici, finalizzati a verificare se le armi siano state utilizzate in precedenti episodi delittuosi.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 41enne è stato trasferito presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente, è stata applicata la misura della permanenza in carcere.

IPA