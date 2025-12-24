Armi clandestine a Palermo, arrestato 41enne: indagini partite da movimenti sospetti
Un 41enne kosovaro è stato arrestato a Palermo per detenzione di armi clandestine dopo una perquisizione dei Carabinieri.
Eseguito un arresto a Palermo: un uomo di 41 anni, originario del Kosovo e residente da tempo nel capoluogo siciliano, è stato fermato con l’accusa di detenzione di armi clandestine e deferito anche per detenzione abusiva di armi. L’operazione è stata avviata dopo che i militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’indagato.
Le indagini e la perquisizione
Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita dal monitoraggio di alcuni comportamenti anomali rilevati vicino alla casa dell’uomo. Considerando i suoi precedenti legati alle armi, gli investigatori hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare, supportati dai colleghi della Stazione di Palermo Scalo e dal Nucleo Radiomobile.
Il tentativo di occultamento e la scoperta dell’arsenale
Durante la perquisizione, l’attenzione dei Carabinieri si è focalizzata su una cameretta dell’appartamento. Il 41enne ha tentato di sottrarre uno zainetto alla vista dei militari, cercando di nasconderlo sotto un letto. Tuttavia, il tentativo è risultato vano: all’interno dello zaino è stato scoperto un vero e proprio arsenale.
Le armi sequestrate
Nel dettaglio, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di caricatore inserito contenente 9 proiettili. Oltre a questa, è stato trovato anche un revolver in miniatura carico con 5 colpi e 33 munizioni di vario calibro. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato per essere sottoposto a successivi accertamenti balistici, finalizzati a verificare se le armi siano state utilizzate in precedenti episodi delittuosi.
L’arresto e le conseguenze giudiziarie
Al termine delle operazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 41enne è stato trasferito presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente, è stata applicata la misura della permanenza in carcere.
