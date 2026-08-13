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Due persone già ristrette in carcere sono state raggiunte da una nuova ordinanza di custodia cautelare per detenzione di armi clandestine, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di materiale esplosivo. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Nuoro, è stato notificato oggi dai Carabinieri di Bitti all’interno degli istituti penitenziari dove i due si trovano. La misura è frutto di una lunga indagine che ha avuto un impulso decisivo dopo il sequestro di armi, droga ed esplosivi nei terreni degli indagati lo scorso 30 giugno 2026.

Nuova misura cautelare per due detenuti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nel pomeriggio odierno i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bitti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nuoro, è stato notificato direttamente nelle strutture penitenziarie dove i due destinatari sono già detenuti.

Ai due indagati vengono contestati, in concorso, alcuni dei più gravi reati previsti dal codice penale: detenzione di armi clandestine, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di materiale esplosivo. L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta il risultato di una complessa attività investigativa portata avanti dai militari dell’Aliquota Operativa di Bitti e dal Nucleo Investigativo di Nuoro.

L’indagine ha ricevuto un impulso decisivo il 30 giugno 2026, quando i Carabinieri hanno eseguito una prima misura cautelare nei confronti dei due indagati. In quella stessa occasione, su delega dell’Autorità Giudiziaria, sono state effettuate perquisizioni nei terreni riconducibili agli indagati. Le operazioni hanno portato al rinvenimento e al sequestro di un ingente quantitativo di armi clandestine, sostanze stupefacenti e materiale esplosivo. Questi elementi hanno determinato l’emissione della nuova misura cautelare notificata oggi.

I due destinatari del provvedimento rimarranno associati alle rispettive case di reclusione di Oristano e Sassari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Nuoro che ha coordinato le indagini e richiesto la nuova misura restrittiva.

IPA