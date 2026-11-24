Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un fucile a canne mozze carico, 68 cartucce, cocaina e tre bombe carta nascoste all’interno di un trofeo. È quanto hanno scoperto i Carabinieri durante una serie di controlli effettuati nella notte a Casapesenna, in provincia di Caserta. Un uomo nato nel 1980, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e trasferito in carcere.

Il fucile rubato e la cocaina trovati in casa a Casapesenna

L’operazione dei Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa è cominciata con una perquisizione domiciliare a Casapesenna. All’interno dell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato un fucile a canne mozze già carico.

Gli accertamenti sulla provenienza dell’arma hanno permesso di stabilire che il fucile era stato rubato nel 2023 a Quarto, in provincia di Napoli. In casa sono state rinvenute anche 68 cartucce di vario calibro, una pistola a salve e un coltello della lunghezza di circa 20 centimetri.

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno inoltre recuperato circa 35 grammi di cocaina, insieme al materiale ritenuto utile per pesare e confezionare le dosi. Una circostanza che ha portato gli investigatori a ipotizzare che la droga fosse destinata allo spaccio.

Le tre bombe carta nascoste all’interno di un trofeo

Dall’abitazione dell’uomo i controlli si sono poi estesi a un locale commerciale in suo uso. È qui che i militari hanno fatto un’ulteriore scoperta. All’interno di un trofeo collocato su una mensola erano state infatti nascoste tre bombe carta di fabbricazione artigianale.

Gli ordigni, così come le armi, le munizioni e la sostanza stupefacente recuperate durante la perquisizione domiciliare, sono stati sottoposti a sequestro in vista dei successivi accertamenti.

IPA