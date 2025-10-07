Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nel quartiere Librino di Catania. Una donna di 72 anni è stata fermata per detenzione di arma da guerra, arma clandestina e sostanze stupefacenti, a seguito di un controllo mirato nella sua abitazione. L’intervento è stato eseguito nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile, come parte delle attività di contrasto ai reati legati ad armi e droga.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto della donna catanese è avvenuto nell’ambito di una serie di servizi quotidiani volti a prevenire e reprimere reati in materia di armi e droga. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 72enne, situata nel quartiere “Librino”.

Il blitz e la scoperta del borsone

L’operazione è iniziata con un’attenta attività di osservazione: la zona è stata circondata da diverse pattuglie per garantire la sicurezza e impedire eventuali fughe o manomissioni di prove. Al momento dell’accesso nell’appartamento, alcuni agenti hanno bussato alla porta, mentre altri sono rimasti all’esterno dell’edificio. Proprio questi ultimi hanno notato la donna lanciare dalla finestra un voluminoso borsone, nel tentativo di disfarsene prima del controllo.

Il borsone è stato prontamente recuperato dagli agenti, che hanno scoperto al suo interno una pistola semiautomatica con matricola abrasa, dotata di caricatore rifornito con 4 cartucce, un’ulteriore cartuccia calibro 9 corto e 7 involucri in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, per un peso complessivo di circa un chilo e quattrocento grammi.

La perquisizione e il sequestro delle armi

Nel frattempo, gli agenti che erano riusciti a entrare nell’abitazione hanno dato corso a una perquisizione approfondita. All’interno dell’appartamento catanese è stato rinvenuto un fucile mitragliatore AK47, completo di caricatore, insieme a 20 cartucce per l’arma da guerra. Il ritrovamento di queste armi ha aggravato la posizione della donna, già sospettata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Materiale per il confezionamento della droga

Oltre alle armi e alla droga, la perquisizione ha permesso di trovare anche una macchina contabanconote e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga: una bilancia di precisione, una macchina per sottovuoto, vari rotoli di nastro adesivo, forbici e numerose buste in cellophane di diverse misure. Tutti questi elementi fanno pensare a un’attività strutturata di spaccio e confezionamento di sostanze stupefacenti.

L’arresto e la convalida della misura cautelare

La donna è stata quindi arrestata e condotta presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, dove è rimasta in attesa dell’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione dei reati.

