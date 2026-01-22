Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini italiani sono stati arrestati per spaccio di droga e materiale illecito in loro possesso è stato sequestrato durante i controlli della Polizia di Stato a Milano. Gli arresti sono stati eseguiti ieri in due distinti interventi nei quartieri Bonola e Famagosta. Sequestrate sostanze stupefacenti, armi, denaro e oggetti di sospetta provenienza illecita.

Spaccio e armi, due arresti a Milano

La giornata di ieri ha visto impegnati gli agenti delle volanti del Commissariato Bonola e della squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio in un’intensa attività di controllo del territorio.

L’obiettivo era contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e altre attività illecite nei quartieri cittadini.

Il primo intervento

Durante la mattinata gli agenti del Commissariato Bonola di Milano hanno individuato e arrestato un cittadino italiano di 46 anni, pluripregiudicato, all’interno di una struttura ricettiva situata in via Martino Bassi. Nella camera occupata dall’uomo sono state trovate numerose sostanze stupefacenti di vario tipo: circa 13,30 grammi di ketamina, 20 grammi di MDPV suddivisi in più contenitori, 0,42 grammi di mefedrone, 0,97 grammi di cocaina rosa e circa 3 grammi di cocaina.

Oltre alle droghe i poliziotti hanno sequestrato bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, taccuini con appunti contabili, denaro contante, un coltello da caccia di 28 cm, due coltelli a serramanico, un martelletto frangivetro, 3 pistole scacciacani prive di tappo rosso, 50 cartucce a salve e dispositivi elettronici di sospetta provenienza illecita. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e indagato in stato di libertà per ricettazione. Successivamente, è stato condotto presso la Casa Circondariale di San Vittore.

Secondo arresto nel quartiere Famagosta

Nel primo pomeriggio la squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio ha effettuato un secondo arresto, questa volta nel quartiere Famagosta. Una cittadina italiana di 62 anni è stata fermata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare, condotta anche con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha permesso di rinvenire 15 dosi di cocaina, termosaldate e occultate all’interno di una scarpa in una scarpiera vicino all’ingresso dell’abitazione, per un peso complessivo di circa 7,5 grammi.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati 2.330 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, un taccuino con appunti riconducibili alla contabilità dell’attività di spaccio, materiale per il confezionamento e un telefono cellulare. Gli agenti hanno inoltre trovato numerosi capi di abbigliamento e merce varia, ancora dotati di antitaccheggio, motivo per cui la donna è stata indagata in stato di libertà anche per ricettazione.

