Armi e droga a Scampia, pistole con silenziatore sul ballatoio e 4 fucili sul tetto: due arresti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tre pistole, un silenziatore e quasi 2 chili di droga nascosti in un vano ricavato sul ballatoio di un palazzo di Scampia, a Napoli. Sul tetto dello stesso stabile, altri quattro fucili con numerose munizioni. È il bilancio dei controlli straordinari della Polizia di Stato nella serata di giovedì 12 novembre, che si sono chiusi con due arresti e un arsenale di armi sequestrato.

Droga e pistole nel vano sul ballatoio a Scampia

Secondo quanto riportato sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Scampia, affiancati dalle unità cinofile, hanno ispezionato il vano in uso a un 32enne. All’interno c’erano 16 panetti di hashish per oltre 1,5 chili, 180 grammi di cocaina e circa mezzo chilo di ketamina.

Accanto alla droga, i poliziotti hanno trovato una Beretta calibro 9 con il caricatore pieno, una pistola calibro 22, un’altra Beretta, 10 proiettili e un silenziatore. Il 32enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Il secondo arresto e le armi sul tetto

Nella casa di un 26enne gli agenti hanno sequestrato 6 panetti di hashish per circa 550 grammi, altre dosi di hashish, cocaina e marijuana, un bilancino, un coltello ancora sporco di droga, materiale per il confezionamento e 700 euro in contanti. Anche lui è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio.

Sul lastrico di copertura del palazzo del primo arresto, infine, sono spuntati i quattro fucili con le cartucce, sequestrati a carico di ignoti. Le armi, quindi, al momento non sono state attribuite a nessuno dei due arrestati e resta da capire chi le avesse portate in cima allo stabile.

I controlli a tappeto nel quartiere

L’operazione rientra in una serie di verifiche condotte insieme ai carabinieri e alla Polizia Locale. Sono state identificate 113 persone e controllati 87 veicoli, 26 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le multe per violazioni del Codice della strada ammontano a 37.700 euro e quattro persone sono state denunciate per guida senza patente.

IPA