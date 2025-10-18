Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati arrestati a Verbania per porto abusivo di arma da fuoco e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha sequestrato una pistola, proiettili, droga e denaro contante. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, durante un servizio di controllo sul traffico di armi.

Operazione della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Verbania è scattato dopo aver ricevuto informazioni sul possibile possesso di un’arma da fuoco da parte di un giovane domese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona come lesioni, rissa, stalking, oltraggio e danneggiamento. Il giovane, poco più che ventenne, è stato fermato mentre viaggiava in auto con altri due amici ventenni.

Il controllo e il rinvenimento dell’arma

Durante il controllo dell’autovettura, gli agenti hanno trovato una pistola detenuta illegalmente dal giovane, che non era in possesso del porto d’armi. L’arma è stata immediatamente sequestrata, confermando i sospetti degli investigatori sulla pericolosità della situazione.

Le perquisizioni e il sequestro di droga e denaro

L’attività di polizia giudiziaria è proseguita con perquisizioni estese alle abitazioni, ai locali e alle autovetture nella disponibilità dei soggetti coinvolti. Le operazioni hanno interessato anche un quarto individuo, un uomo di 40 anni. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti 4 proiettili e un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: 1440 gr di marijuana, 80 gr di cocaina e 440 gr di pasticche anabolizzanti. Inoltre, sono stati sequestrati 1600 euro e 430 franchi svizzeri in contanti.

Gli arresti e le accuse

Al termine delle operazioni, i tre giovani domesi sono stati arrestati con l’accusa di porto abusivo di arma da fuoco e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il quarto soggetto, invece, è stato denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di un coltello. Due degli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Verbania, mentre il terzo è stato posto agli arresti domiciliari.

IPA