Eseguito un arresto dalla Polizia Stradale lungo l’Autostrada del Sole, all’altezza del comune di Laterina e Pergine Valdarno. Un uomo residente nella provincia di Arezzo è stato fermato mentre viaggiava da Milano e, a seguito di controlli approfonditi, è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e un ingente quantitativo di stupefacenti.

Il controllo di polizia e la scoperta dell’arma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con un normale controllo effettuato da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle. Gli agenti, impegnati nel monitoraggio del territorio lungo l’Autostrada del Sole, hanno fermato una vettura proveniente da Milano guidata da un uomo domiciliato nella provincia di Arezzo. Il comportamento insolitamente nervoso del conducente ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con un’ispezione più accurata del veicolo.

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: nascosta sotto il sedile posteriore, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica Beretta 9000 S calibro 9×21, con matricola abrasa e caricatore inserito. La perquisizione ha permesso di sequestrare anche un secondo caricatore e oltre 50 proiettili dello stesso calibro, alcuni sfusi e altri contenuti in una scatola, tutti occultati nell’abitacolo dell’auto.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

La gravità del ritrovamento, ovvero il possesso di un’arma clandestina, ha spinto gli investigatori ad allargare immediatamente le indagini. Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione tra la Polizia Stradale e la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. L’operazione ha avuto esito positivo: nel soggiorno, nascosti in un baule e in caraffe di vetro, sono stati trovati oltre 550 grammi di marijuana, suddivisi in involucri sottovuoto e pronti per la vendita.

Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, insieme alle modalità di confezionamento, ha fatto ipotizzare agli inquirenti la destinazione allo spaccio della droga. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, il fermato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Arezzo, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.

La brillante operazione, nata da un semplice controllo di routine, ha permesso di sottrarre alla circolazione un’arma potenzialmente pericolosa e una significativa quantità di droga destinata presumibilmente allo spaccio.

IPA