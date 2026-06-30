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Due arresti e numerosi sequestri di armi , esplosivi e droga , questo il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Nuoro . L’azione, eseguita nelle prime ore della mattinata, è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura locale, e ha coinvolto diversi reparti specializzati dell’Arma. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di soggetti residenti a Orune, accusati di porto e detenzione abusiva di armi comuni da sparo , ricettazione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti .

L'operazione a Nuoro

Le indagini e i reati contestati

Sequestri di armi, esplosivi e droga

Il ruolo degli indagati e la rete criminale

L’impegno delle forze dell’ordine e la fase delle indagini

Il contesto territoriale e le città coinvolte

L’operazione a Nuoro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Nuoro , supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dal Nucleo Elicotteri di Olbia e dal Reparto Squadriglie “anticrimine”.

L’intervento si è svolto nelle prime ore della giornata e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, oltre a numerose perquisizioni personali e domiciliari anche a carico di un terzo coindagato, tutti residenti o domiciliati a Orune.

Le indagini e i reati contestati

L’attività investigativa, avviata dai Carabinieri della Compagnia di Bitti e in alcune fasi affiancata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, ha permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico degli indagati. Le accuse, a vario titolo, riguardano porto e detenzione abusiva di armi comuni da sparo, ricettazione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha colpito un gruppo criminale radicato nel territorio di Orune, composto dai due destinatari delle misure cautelari e da due deferiti in stato di libertà. Uno degli arrestati era già detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Massama e viene considerato dagli inquirenti come l’elemento di vertice del sodalizio.

Sequestri di armi, esplosivi e droga

Durante le perquisizioni effettuate nella mattinata, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due fucili con matricola abrasa, due pistole anch’esse con matricola abrasa, munizionamento di vario tipo, circa due metri di miccia detonante e 340 grammi di esplosivo da cava.

Inoltre, sono stati trovati e sequestrati circa 850 grammi di marijuana. Tutto il materiale recuperato rappresenta un importante riscontro per le indagini in corso.

Il ruolo degli indagati e la rete criminale

Le investigazioni hanno permesso di monitorare e documentare una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Orune, oltre a evidenziare la disponibilità di armi da fuoco da parte degli indagati.

Questo ha contribuito ad accrescere l’indice di pericolosità sociale del gruppo criminale sotto osservazione. Dopo le formalità di rito, il secondo arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Badu e Carros, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto i provvedimenti restrittivi.

L’impegno delle forze dell’ordine e la fase delle indagini

L’operazione, secondo quanto sottolineato dai Carabinieri, testimonia la costante attenzione e il quotidiano impegno dell’Arma nella prevenzione e nel contrasto ai reati che minacciano la sicurezza dei cittadini.

Si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone coinvolte potrà essere definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.

Il contesto territoriale e le città coinvolte

L’operazione ha interessato principalmente il territorio di Orune, piccolo centro della provincia di Nuoro , e ha visto la collaborazione di reparti specializzati provenienti anche da Olbia.

L’azione coordinata ha permesso di colpire un gruppo criminale radicato localmente, rafforzando la presenza dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. L’ultima menzione di Nuoro sottolinea l’importanza strategica di questa provincia nella gestione delle operazioni di sicurezza pubblica.

IPA