Arnaldo Del Piave parla dell'ex moglie Enrica Bonaccorti, "grande amore segnato dall' esperienza dell'aborto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è anche Arnaldo Del Piave tra le tante persone che sono andate alla camera ardente a dare l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, morta per un tumore al pancreas il 12 marzo all’età di 76 anni. “È stato davvero un grande amore il nostro”, racconta l’ex marito della conduttrice. Nel corso della loro storia, durata cinque anni, la coppia ha anche affrontato un momento molto doloroso, quando lei subì un aborto spontaneo. “Ci ha segnato molto”, ricorda Del Piave.

Arnaldo Del Piave ricorda l’ex moglie Enrica Bonaccorti

Arnaldo De Piave è stato il secondo marito di Enrica Bonaccorti. Nella giornata di oggi, 13 marzo, l’uomo si è presentato alla camera ardente allestita alla clinica Ars Medica di Roma per dare l’ultimo saluto alla conduttrice, giornalista e autrice.

Intercettato dall’inviato de La Volta Buona, Del Piave ha raccontato l’amore e il rapporto vissuto con Enrica Bonaccorti: “È stato davvero un grande amore il nostro”.

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È stato un colpo di fulmine il loro, si sposarono a Las Vegas negli Stati Uniti tre mesi dopo il primo incontro: “Eravamo due persone libere, ci somigliavamo molto”.

L’ex marito ha poi sottolineato il bellissimo ricordo che lei ha lasciato a chi l’ha conosciuta: “Ha lasciato una scia di stima, di amore, di affetto per la grande umanità che aveva”.

L’esperienza dell’aborto

Il loro rapporto, durato circa cinque anni, è stato segnato anche da un momento molto doloroso, quando nel 1986 la conduttrice subì un aborto spontaneo.

“Ci ha segnato molto – ha ricordato Del Piave – ma io le sono stato vicino. Ho cercato di aiutarla portandola in giro per il mondo e l’abbiamo superata insieme”.

“Eravamo fatti per stare insieme”, ha aggiunto, ma “anche i grandi amori finiscono”.

La coppia si separò quando lui iniziò una nuova storia con una ragazza più giovane: “Enrica non l’ha presa molto bene”, ha ammesso.

I vip alla camera ardente

Arnaldo Del Piave è stato uno dei tanti che si sono presentati alla camera ardente, aperta nella mattinata di venerdì 13 marzo, per l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti.

Tra i tanti che hanno voluto rendere omaggio alla conduttrice anche diversi vip, tra cui Eleonora Daniele, Caterina Balivo, Maria Teresa Ruta, Gianni Mazza, Vladimir Luxuria, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi,

I funerali di Enrica Bonaccorti si terranno sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma.