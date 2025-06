Arnaldo Pomodoro morto a Milano il giorno prima del compleanno, lo scultore avrebbe compiuto 99 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo scultore Arnaldo Pomodoro è morto a Milano, nella sua abitazione, il giorno prima di compiere 99 anni. Ad annunciarlo, con una nota pubblicata sui canali social, è stata la Fondazione Arnaldo Pomodoro, che ha reso noto anche che “continuerà a operare secondo la volontà del fondatore”.

Arnaldo Pomodoro è morto: l’annuncio della sua Fondazione

L’annuncio della morte di Arnaldo Pomodoro è arrivato con un post social pubblicato nelle prime ore del mattino di lunedì 23 giugno dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro. Il decesso è avvenuto, però, nella serata di domenica. Nel messaggio si legge:

“Arnaldo Pomodoro si è spento ieri sera, domenica 22 giugno, a Milano all’età di 99 anni nella sua casa. Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell’arte perde una delle sue voci più autorevoli, lucide e visionarie. Il Maestro lascia un’eredità immensa, non solo per la forza della sua opera, riconosciuta a livello internazionale, ma anche per la coerenza e l’intensità del suo pensiero, capace di guardare al futuro con instancabile energia creativa”.

Arnaldo Pomodoro in una foto del 2015. L’artista, tra i più importanti scultori italiani contemporanei, è deceduto nella serata di domenica 22 giugno, un giorno prima di compiere 99 anni.

La Fondazione Arnaldo Pomodoro non si fermerà

Nel lungo post, la Fondazione Arnaldo Pomodoro ha comunicato anche che “continuerà a operare secondo la volontà del fondatore”.

“Mancherai a tutti noi Arnaldo e faremo tesoro dei tuoi insegnamenti” ha scritto ancora Carlotta Montebello, Direttore generale della Fondazione.

Chi era Arnaldo Pomodoro

Arnaldo Pomodoro, nato nel Montefeltro il 23 giugno 1926, è stato uno dei più importanti scultori italiani contemporanei, noto in particolare per le sue opere monumentali che coniugavano forme geometriche, simbolismo e un’attenzione particolare per i materiali.

Tra le sue opere più celebri spiccano la “Sfera con Sfera” (collocata nel Museo Nazionale di Arte Contemporanea di Roma), la “Grande Porta del Paradiso” (realizzata per il Palazzo dei Congressi a Roma), il “Cubo di Scarabeo” (nel giardino del Museo di Arte Moderna a New York), la “Colonna di Arnaldo Pomodoro” (in centro a Milano), “Il Grande Libro” (presentata al Museo di Saint-Etienne in Francia) e il “Cono di Luce” (realizzato per il Campus della Università di Bologna).

Il messaggio di Antonio Tajani per Arnaldo Pomodoro

Il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani ha dedicato un pensiero ad Arnaldo Pomodoro. Il suo messaggio sui social:

“Profondamente addolorato per la scomparsa di Arnaldo Pomodoro, un grande artista riconosciuto a livello internazionale. Una delle sue opere più importanti, la Sfera, dedicata agli italiani nel mondo, è diventata un simbolo iconico della Farnesina. Un’impronta indelebile per Roma e per tutta l’Italia”.