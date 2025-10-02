Arrembaggio alla Flotilla, i video per sapere cos'è successo a bordo tra gli attivisti e i soldati di Israele

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nella notte tra mercoledì 1 giovedì 2 ottobre, diverse navi della Global Sumud Flotilla sono state intercettate da Israele. In seguito all’arrembaggio, diversi attivisti sono stati fermati: saranno espulsi dal Paese. Sono tanti i video pubblicati dalle persone a bordo, compresi parlamentari e giornalisti italiani, prima di essere bloccati dall’esercito di Netanyahu.

"Ero di guardia quando sono arrivati"

Lisi Proenca, attivista brasiliana, ha racconto che "ero di guardia. Il mio turno di notte era dall’1:30 alle 3:30". Questa la sua testimonianza prima dell’arrembaggio, quando alcune alcuni navi della Marina di Israele si sono avvicinate manomettendo parzialmente l’impianto di comunicazione della Flotilla: "Non avevamo più internet né le telecamere. Ed è andata avanti per circa 15 minuti", con le barche non identificate dirette a gran velocità verso la Flotilla.

"Ci stanno aspettando"

La giornalista Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, ha raccontato gli attimi prima dell’arrembaggio, quando la nave su cui viaggiava era a "80 miglia da Gaza".

L’attacco di Scotto a Meloni

Prima dell’arrembaggio, l’attacco di Arturo Scotto, deputato del Pd, a Giorgia Meloni:

Le immagini interrotte

In queste immagini il live streaming trasmesso dalla Global Sumud Flotilla nei minuti immediatamente successivi all’avvistamento delle navi israeliane. Gli attivisti e le attiviste avevano visto almeno una ventina di imbarcazioni avvicinarsi e da quel momento si erano radunati sui ponti di alcune delle imbarcazioni, come l’Alma, dove viaggiava anche Greta Thunberg. A quel punto è saltata la diretta e una volta tornate le immagini il ponte dell’Alma (in alto a sinistra nelle immagini) è risultato vuoto.

Il momento dell’abbordaggio

Israele abborda le navi della Flotilla, le immagini del blitz notturno.

Israele blocca tre imbarcazioni degli attivisti

Le immagini diffuse dalla Global Sumud Flotilla mostrano militari israeliani salire a bordo delle navi Florida, Captain Nikos e Fair Lady.

L’arresto di Greta Thunberg

"Greta e i suoi amici sono sani e salvi. Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate in sicurezza e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano". Lo ha scritto su X il Ministero degli Esteri israeliano, postando il video del fermo dell’attivista svedese Greta Thunberg.

Il video di Scotto prima dell’arresto

"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati". Così, in un post sul suo profilo Facebook diffuso nella notte, il senatore M5S Marco Croatti, uno dei parlamentari italiani che partecipano alla Global Sumud Flotilla.

Lo speronamento dell’Idf alla nave Florida

La Marina israeliana "sta usando aggressioni attive contro la Global Sumud Flotilla. La nave Florida è stata deliberatamente speronata in mare". Lo riferisce la Global Sumud Flotilla su Instagram. Le barche "Yulara, Meteque e altre sono state prese di mira con idranti. Questi attacchi illegali contro navi umanitarie disarmate costituiscono un crimine di guerra. Tutti i passeggeri a bordo sono illesi", aggiungono gli attivisti.