Abbordaggio alla Flotilla, video delle manifestazioni in tutta Italia: scontri con la polizia in alcune città
Proteste studentesche in tutta Italia dopo l’attacco alla Flotilla: occupazioni, cortei e sciopero generale il 3 ottobre. I video dalle manifestazioni
Proteste in tutta Italia dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Da Roma a Torino, da Milano a Bologna, fino a Napoli, Genova, Firenze, Bari e Cagliari, scuole e università sono state occupate o bloccate con sit-in, cortei e assemblee straordinarie. A Roma, gli studenti hanno occupato la facoltà di Lettere della Sapienza e diverse scuole. A Torino è stato preso Palazzo Nuovo, a Milano la Statale. A Bologna è stato bloccato il liceo Minghetti, mentre a Genova sono in corso assemblee al Balbi e picchetti al Ruffini. A Napoli, dopo la protesta in stazione, è prevista una nuova manifestazione in piazza del Carmine. Occupazioni e presidi anche in Salento e a Firenze, con appuntamenti a piazza Indipendenza. Gli studenti si dicono pronti allo sciopero generale di domani: tantissimi i video diventati virali già da ieri sera, dopo l’intervento di Israele nelle acque internazionali contro le navi della missione.
- Diecimila in piazza a Roma
- Corteo anche a Milano
- Manifestazioni a Firenze
- La protesta a Napoli
- Scontri a Torino
- I video da Cagliari
- Le persone in strada a Genova
- Studenti in aula ad Ancona
Diecimila persone in piazza a Roma dopo la notizia dell’arrembaggio alla Flotilla.
Manifestanti fronteggiati dalla polizia a Roma:
La mattina dopo, il presidio permanente:
Il corteo a La Sapienza:
Lezione interrotta nell’aula 1 della facoltà di Economia dell’Università politecnica delle Marche (Univpm) ad Ancona. Gli studenti del collettivo Gulliver sono entrati all’interno dell’aula annunciando che ci resteranno "fino a sabato".