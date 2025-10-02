Abbordaggio alla Flotilla, video delle manifestazioni in tutta Italia: scontri con la polizia in alcune città

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Proteste in tutta Italia dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Da Roma a Torino, da Milano a Bologna, fino a Napoli, Genova, Firenze, Bari e Cagliari, scuole e università sono state occupate o bloccate con sit-in, cortei e assemblee straordinarie. A Roma, gli studenti hanno occupato la facoltà di Lettere della Sapienza e diverse scuole. A Torino è stato preso Palazzo Nuovo, a Milano la Statale. A Bologna è stato bloccato il liceo Minghetti, mentre a Genova sono in corso assemblee al Balbi e picchetti al Ruffini. A Napoli, dopo la protesta in stazione, è prevista una nuova manifestazione in piazza del Carmine. Occupazioni e presidi anche in Salento e a Firenze, con appuntamenti a piazza Indipendenza. Gli studenti si dicono pronti allo sciopero generale di domani: tantissimi i video diventati virali già da ieri sera, dopo l’intervento di Israele nelle acque internazionali contro le navi della missione.

Diecimila in piazza a Roma

Manifestanti fronteggiati dalla polizia a Roma:

La mattina dopo, il presidio permanente:

Il corteo a La Sapienza:

Corteo anche a Milano

Manifestazioni a Firenze

La protesta a Napoli

Scontri a Torino

I video da Cagliari

Le persone in strada a Genova

Studenti in aula ad Ancona

Lezione interrotta nell’aula 1 della facoltà di Economia dell’Università politecnica delle Marche (Univpm) ad Ancona. Gli studenti del collettivo Gulliver sono entrati all’interno dell’aula annunciando che ci resteranno "fino a sabato".