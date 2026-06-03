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Eseguito a Rieti un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Una donna è stata fermata e trovata in possesso di 60 grammi di cocaina, suddivisi in 68 palline, nascoste nella fascia per capelli. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi e la donna è stata poi trasferita presso il carcere femminile di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reatina.

Il controllo della Polizia Stradale sull’A1

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un controllo di routine effettuato da una pattuglia della Polizia Stradale di Roma Nord. Gli agenti hanno fermato un’autovettura che percorreva la carreggiata nord dell’autostrada A1, precisamente al chilometro 530. Alla guida del veicolo si trovava una donna, che è stata sottoposta alle verifiche di rito.

Durante le fasi finali del controllo, l’attenzione degli operatori è stata attirata dalla fascia per capelli indossata dalla donna. L’accessorio appariva insolitamente voluminoso, dettaglio che ha insospettito i poliziotti. Approfondendo l’ispezione, gli agenti hanno scoperto che la fascia, chiusa da una zip, nascondeva al suo interno 68 palline di cellophane termosaldate. All’interno di queste, sono stati rinvenuti 60 grammi di cocaina, pronti per essere probabilmente destinati allo spaccio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

A seguito del ritrovamento della sostanza stupefacente, la donna è stata immediatamente arrestata per detenzione a fini di spaccio. Successivamente, è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Rieti, che ha disposto la sua traduzione presso il carcere femminile di Roma Rebibbia.

Il contesto dell’operazione

L’operazione si è svolta nei giorni scorsi, come riportato nel comunicato datato 3 giugno 2026. Il controllo sull’autostrada A1 rientra nell’attività ordinaria di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vede impegnate quotidianamente le forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale.

IPA