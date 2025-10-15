Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti a Roma, dove una banda di rapinatori è stata fermata dopo una serie di rapine aggravate in bar, tabaccherie e sale slot. L’intervento è stato coordinato dal Dipartimento della Procura della Repubblica di Roma per contrastare la criminalità diffusa e grave.

Il modus operandi della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato all’individuazione e all’arresto di un gruppo composto da quattro persone, tutte di nazionalità italiana e di età compresa tra i 25 ed i 36 anni. Gli indagati sono accusati di rapina aggravata e porto abusivo di armi da fuoco.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo agiva come un’orchestra ben organizzata, seguendo uno schema preciso per mettere a segno i colpi nel quadrante nord-est della Capitale. Due dei malviventi, armati e con il volto coperto da caschi, facevano irruzione nei locali e minacciavano i presenti per farsi consegnare il denaro. Dopo aver raccolto il bottino, fuggivano su uno scooter rubato, che veniva poi abbandonato in luoghi diversi dove li attendeva un terzo complice. Da lì, il gruppo si dirigeva verso una base logistica, situata nell’abitazione del quarto membro della banda, nella zona di San Basilio.

L’ultimo colpo e l’arresto

La sera precedente all’arresto, il quartetto ha tentato un nuovo colpo in un bar tabacchi di via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti. Durante l’azione, uno dei rapinatori ha puntato una pistola contro un cliente, mentre il complice svuotava le casse e si impossessava anche di biglietti della lotteria e valori bollati. Tuttavia, questa volta la Polizia di Stato è riuscita ad anticipare le mosse della banda, sorprendendoli nel loro luogo di ritrovo. Il tentativo di fuga dal terrazzo si è rivelato inutile: gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando e arrestando tutti i membri del gruppo.

Le prove raccolte dagli investigatori

Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto il “kit da manuale” utilizzato per le rapine, composto da caschi e armi presumibilmente impiegate nei colpi. Nelle tasche dei fermati sono stati trovati anche circa 1000 euro in contanti, parte del bottino appena sottratto. Gli investigatori hanno inoltre acquisito i frame estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale colpito, oltre allo scooter usato per la fuga e agli abiti indossati durante l’azione criminosa.

Indagini in corso e provvedimenti giudiziari

Le indagini, coordinate dal Dipartimento della Procura della Repubblica di Roma, sono ancora in corso per verificare l’eventuale coinvolgimento della banda in altri episodi analoghi avvenuti in precedenza. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i quattro indagati.

