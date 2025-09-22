Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermata e arrestata una donna di origini romene, destinataria di un ordine di carcerazione, durante un controllo di routine della Polizia di Stato. L’operazione si è svolta nelle scorse ore ad Ancona, dove la quarantenne è stata identificata e condotta in carcere per scontare una pena residua di 2 anni e 19 giorni di reclusione. Il provvedimento era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia lo scorso luglio, dopo la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione. L’intervento è stato effettuato nell’ambito delle attività di controllo del territorio, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e a rintracciare soggetti pericolosi.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di pattugliamento ordinario da parte della Squadra Volanti. Gli agenti, impegnati nelle consuete attività di prevenzione e controllo, hanno notato la donna che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto e poco collaborativo.

Il controllo e l’identificazione

L’episodio si è verificato quando la pattuglia ha deciso di procedere a un controllo su una quarantenne di origini romene. La donna, fin da subito, si è mostrata nervosa e riluttante a fornire le proprie generalità, tentando di eludere le richieste degli agenti. Tuttavia, grazie alla professionalità dei poliziotti, è stato possibile identificarla e sottoporla agli accertamenti di rito.

Gli accertamenti e la scoperta del provvedimento

Dagli approfondimenti effettuati in banca dati, è emerso che sulla donna pendeva un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia. Il provvedimento, risalente al mese di luglio, revocava la sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, ripristinando così la necessità di espiare la pena in carcere. La donna doveva infatti scontare una condanna definitiva a 2 anni e 19 giorni di reclusione.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Una volta completate le formalità di rito, la quarantenne è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Pesaro, dove è stata associata per l’espiazione della pena. L’operazione si è svolta senza incidenti, grazie alla tempestività e alla preparazione degli agenti coinvolti.

IPA