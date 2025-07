Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti seriali ai danni di anziani sono stati scoperti e bloccati dalla Polizia di Stato, che ha arrestato tre persone di nazionalità bulgara tra Pordenone, Udine, Bergamo e Trieste. Le vittime venivano derubate nei supermercati, dove agiva una banda specializzata. L’operazione, denominata “Tattoo”, è stata condotta grazie a una complessa attività investigativa avviata dopo la denuncia di una 79enne lo scorso 19 gennaio. Gli arresti sono stati eseguiti tra il 19 luglio e il 25 luglio, grazie anche alla collaborazione con le autorità bulgare.

Le indagini partite da una denuncia a San Vito al Tagliamento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con la denuncia presentata da una 79enne che, il 19 gennaio, aveva subito un furto all’interno di un supermercato di San Vito al Tagliamento (Pordenone). La donna, come altre vittime individuate successivamente, era stata presa di mira da un gruppo criminale che agiva con destrezza e organizzazione. Mentre una delle due donne distraeva la vittima, l’altra riusciva a sottrarre il portafoglio dalla borsa o dallo zaino, approfittando della confusione tipica dei supermercati.

La tecnica della banda: furti seriali e colpi in rapida sequenza

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda. Le vittime, prevalentemente persone anziane, venivano individuate e accerchiate tra le corsie dei supermercati. Una delle donne si occupava di distrarre l’obiettivo, mentre la complice sottraeva con abilità il portafoglio. L’uomo del gruppo, invece, aveva il ruolo di autista e palo: rimaneva all’esterno dell’esercizio commerciale, in costante contatto telefonico con le complici, pronto a intervenire in caso di necessità e a garantire una fuga rapida.

La svolta investigativa: videosorveglianza e analisi dei movimenti

Il primo intervento delle Volanti ha previsto l’analisi delle immagini della videosorveglianza del supermercato, che ha consentito di raccogliere elementi utili per l’indagine. Da qui, la Squadra mobile di Pordenone ha avviato un approfondito lavoro investigativo, che ha incluso l’analisi delle comunicazioni telefoniche e telematiche, il monitoraggio dei movimenti dei veicoli tramite tracce GPS e la raccolta di testimonianze dirette.

Operazione “Tattoo”: il dettaglio che ha incastrato la banda

Un elemento chiave per l’identificazione dei responsabili è stato un tatuaggio ben visibile sul collo di una delle due donne. Questo particolare ha ispirato il nome dell’operazione, denominata “Tattoo”. Grazie a questo dettaglio, gli investigatori sono riusciti a collegare diversi episodi di furto avvenuti nella stessa giornata del 19 gennaio: altri quattro furti sono stati documentati presso altrettanti supermercati nelle province di Pordenone e Udine.

Un gruppo criminale transnazionale: colpi in Italia e in Europa

Le indagini hanno rivelato che i tre cittadini bulgari facevano parte di un gruppo criminale specializzato nella commissione di furti seriali con carattere transnazionale. I malviventi raggiungevano l’Italia dalla Bulgaria a bordo di auto prese a noleggio, colpivano in rapida sequenza esercizi commerciali in diverse località e, a fine giornata, facevano ritorno nel loro Paese d’origine. Un vero e proprio modus operandi da “trasfertisti del crimine”, che ha richiesto la collaborazione delle autorità di polizia bulgare per l’identificazione dei responsabili.

Collaborazione internazionale e precedenti specifici

L’indagine ha assunto rilievo transnazionale, coinvolgendo le autorità di polizia della Bulgaria. Grazie a questa sinergia, è stato possibile identificare i tre indagati, tutti con precedenti specifici e già coinvolti in analoghi crimini in altri Paesi europei, in particolare in Austria. La collaborazione internazionale si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’operazione.

Gli arresti: due fermi a Orio al Serio, il terzo a Trieste

L’operazione si è conclusa con l’arresto dei membri della banda. Il 19 luglio, due dei tre componenti sono stati fermati presso l’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), appena sbarcati da un volo proveniente dalla Bulgaria, in esecuzione di una misura cautelare emessa il 20 giugno. Il 25 luglio, anche il terzo membro del gruppo è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste e arrestato.

Un fenomeno in crescita: attenzione alle truffe ai danni degli anziani

L’operazione “Tattoo” ha permesso di smantellare una banda specializzata in furti ai danni di persone anziane, un fenomeno purtroppo in crescita su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine raccomandano massima attenzione, soprattutto nei luoghi affollati come supermercati e mercati, dove i malviventi approfittano della distrazione delle vittime per mettere a segno i loro colpi.

Il ruolo della Polizia di Stato e l’importanza della collaborazione internazionale

Come sottolineato dalla Polizia di Stato, il successo dell’operazione è stato possibile grazie a un lavoro investigativo accurato e alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e bulgare. L’indagine ha dimostrato l’efficacia delle tecniche di videosorveglianza, delle analisi telematiche e del monitoraggio dei movimenti dei sospetti, strumenti ormai indispensabili per contrastare i reati transnazionali.

Conclusioni: la sicurezza dei cittadini al centro dell’azione delle forze dell’ordine

Gli arresti eseguiti tra Bergamo e Trieste rappresentano un importante risultato nella lotta ai furti seriali e ai crimini contro le fasce più deboli della popolazione. La Polizia di Stato rinnova l’invito a segnalare tempestivamente episodi sospetti e a prestare particolare attenzione nei luoghi pubblici, per prevenire nuovi casi di furto e truffa ai danni degli anziani.

Sergio Foffo

IPA