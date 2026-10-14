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La polizia di Stato ha arrestato due giovani a Como. Si tratta di un 21enne e una 19enne, accusati di furto aggravato, tentata rapina, minacce e danneggiamento. L’intervento è scattato nelle prime ore di martedì 13 ottobre grazie alle segnalazioni di alcuni residenti, i quali hanno fornito dettagli decisivi per individuare e bloccare i responsabili.

La segnalazione a Como

L’intervento è scattato intorno alle 6.30 di martedì 13 ottobre, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in via Dei Mulini, a Como, a seguito di diverse chiamate giunte alla Centrale Operativa della Questura.

I residenti avevano segnalato un furto a bordo di un’autovettura e il danneggiamento di un’altra auto, entrambe parcheggiate nella stessa via.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato e fermato i due sospetti nell’area antistante l’autosilo Val Mulini. Secondo quanto riferito dai residenti, allarmati da forti rumori e schiamazzi provenienti dalla strada, le due persone erano state viste introdursi nel parcheggio dove si trovava l’auto di una delle vittime. Dopo aver forzato la vettura, i due hanno iniziato a rovistare all’interno, ignorando gli inviti della proprietaria ad allontanarsi e urlando frasi minacciose nei suoi confronti.

Un altro residente, sceso per controllare la propria auto, ha constatato il danneggiamento della portiera e di un finestrino. La situazione è apparsa subito grave, tanto che la presenza della Polizia si è resa necessaria per fermare l’azione dei due giovani.

Il secondo episodio: l’aggressione

Durante l’intervento, un altro cittadino si è avvicinato agli agenti per denunciare di essere stato poco prima bloccato in strada dai due fermati.

L’uomo ha raccontato di essere stato minacciato e ferito al braccio dal 21enne, mentre la ragazza tentava di sottrarre alcuni attrezzi da lavoro dal bagagliaio della sua auto. La vittima è riuscita a reagire, recuperando la valigetta degli attrezzi e allontanandosi rapidamente dal luogo dell’aggressione.

Gli accertamenti in Questura e i precedenti penali

Accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che entrambi i fermati erano senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, sia per reati contro la persona che contro il patrimonio.

Il 21enne, residente a Olgiate Comasco, e la 19enne, residente a Carlazzo, sono stati trattenuti per ulteriori verifiche.

L’arresto e le accuse

Al termine delle procedure, i due sono stati arrestati con le accuse di furto aggravato in concorso, tentata rapina, minacce e danneggiamento.

Entrambi sono stati condotti presso la Casa Circondariale “Al Bassone” di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA