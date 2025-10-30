Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Era a capo di un giro di droga che gestiva per gli esponenti del clan Calajò, che si trovano nel carcere milanese di Opera: con questa accusa stamattina è stata portata in carcere Katia Adragna, detta “la Nera“. Sono in tutto diciannove le persone per cui il gip di Milano, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia ha disposto un ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna non era stata arrestata nelle operazioni in cui erano finiti in carcere nell’aprile 2023 e nel febbraio 2024 gli uomini del clan. Dopo quegli arresti erano però iniziate delle intercettazioni ambientali in carcere che hanno confermato come la donna fosse ai vertici dell’organizzazione e gestisse la piazza di spaccio nel quartiere milanese della Barona. Questo ha permesso anche di definire la linea di comando e la divisione dei compiti: dall’approvvigionamento della droga, al confezionamento, al trasporto, alla distribuzione.