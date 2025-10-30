Arrestata Katia Adragna "la Nera", così la donna gestiva lo spaccio di droga a Milano per il clan Calajò
Katia "la Nera" arrestata per spaccio: gestiva il traffico di droga per il clan Calajò dal carcere.
Era a capo di un giro di droga che gestiva per gli esponenti del clan Calajò, che si trovano nel carcere milanese di Opera: con questa accusa stamattina è stata portata in carcere Katia Adragna, detta “la Nera“. Sono in tutto diciannove le persone per cui il gip di Milano, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia ha disposto un ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna non era stata arrestata nelle operazioni in cui erano finiti in carcere nell’aprile 2023 e nel febbraio 2024 gli uomini del clan. Dopo quegli arresti erano però iniziate delle intercettazioni ambientali in carcere che hanno confermato come la donna fosse ai vertici dell’organizzazione e gestisse la piazza di spaccio nel quartiere milanese della Barona. Questo ha permesso anche di definire la linea di comando e la divisione dei compiti: dall’approvvigionamento della droga, al confezionamento, al trasporto, alla distribuzione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.