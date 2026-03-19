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È di tre arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Padova, Bologna e Bergamo, dove una banda è stata accusata di rapina aggravata, furto, ricettazione e detenzione illegale di armi ai danni di supermercati tra dicembre 2025 e gennaio 2026. I provvedimenti sono stati eseguiti in seguito a un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova e hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre indagati.

Le indagini e il modus operandi della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo una serie di rapine aggravate e furti avvenuti in diversi supermercati delle province coinvolte. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti della banda grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi colpiti e all’esame dei dispositivi di rilevamento targhe. Questi elementi hanno permesso di delineare un quadro indiziario solido, sufficiente per l’emissione dei provvedimenti restrittivi da parte del Gip del Tribunale patavino.

Il gruppo criminale aveva messo a punto un modus operandi ben definito: prima di ogni rapina, i malviventi rubavano una Fiat 500, utilizzata poi per raggiungere il supermercato scelto come obiettivo. Due membri della banda, travisati e armati di pistola, facevano irruzione all’interno dell’esercizio, mentre il terzo complice li attendeva all’esterno, pronto a garantire la fuga a bordo dell’auto rubata, che veniva successivamente abbandonata.

I colpi messi a segno: date, luoghi e bottini

Le azioni contestate agli arrestati sono quattro, tutte avvenute in orario serale, poco prima della chiusura dei supermercati. Il primo episodio risale al 4 dicembre 2025, quando a Piombino Dese (PD) la banda ha assaltato il supermercato “Prix” di via Pacinotti. Utilizzando una Fiat 500 rubata a Rossano Veneto (VI), i tre hanno minacciato i cassieri con una pistola e un cacciavite, riuscendo a sottrarre circa 4.000 euro in contanti.

Il secondo colpo è stato messo a segno l’11 dicembre 2025 a Bagnoli di Sopra (PD), sempre ai danni di un supermercato “Prix”. Anche in questo caso, la banda ha raggiunto l’obiettivo con una Fiat 500 appena rubata a Cona (VE) e, sotto la minaccia di una pistola, ha costretto i dipendenti a consegnare circa 3.500 euro.

L’8 gennaio 2026 la banda si è spostata a Monte San Pietro (BO), dove ha colpito il supermercato “Coop” di via Gullini. Qui, dopo aver sottratto una Fiat 500 nel vicino comune di Zola Predosa (BO) e aver apposto targhe rubate, i malviventi – armati di due pistole – hanno prelevato dalle casse circa 10.000 euro. In questa occasione, per evitare di essere localizzati, hanno utilizzato anche un dispositivo elettronico “jammer” per inibire le frequenze radio e ostacolare eventuali tentativi di tracciamento.

L’ultimo episodio risale al 10 gennaio 2026 a Gorle (BG), dove la banda ha tentato una nuova rapina aggravata al supermercato “Italmark” di via Roma. Il colpo, però, non è andato a segno grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bergamo, che hanno bloccato i tre indagati prima che potessero entrare in azione. Al momento dell’arresto, i militari hanno sequestrato numerosi oggetti utili al travisamento (berretti, scaldacollo, guanti, giubbotti e occhiali), una pistola “scacciacani”, un cacciavite modificato, un dispositivo “obd” per l’avviamento delle Fiat 500 senza chiavi e un altro “jammer”.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, notificata nella mattinata odierna, i tre arrestati sono stati associati alle Case Circondariali di Padova, Venezia e Treviso.

Le accuse e i reati contestati

Ai tre indagati vengono contestati numerosi reati, tra cui rapina aggravata (con l’aggravante dell’uso di armi e del travisamento), furto di autovetture e targhe, ricettazione di veicoli e dispositivi elettronici, detenzione e porto illegale di armi, oltre all’utilizzo di strumenti elettronici per eludere i sistemi di sicurezza. L’attività criminale si è svolta in modo sistematico e organizzato, con una particolare attenzione alla pianificazione e all’esecuzione dei colpi, come dimostrato dall’uso di auto rubate, armi e dispositivi tecnologici per ostacolare le indagini delle forze dell’ordine.

IPA