Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati quattro indagati per associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine nella provincia di Salerno: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi tra marzo e aprile. Gli arrestati sono accusati di aver preso di mira soprattutto distributori di benzina ed esercizi commerciali.

Operazione conclusa: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Salerno ha portato a termine l’esecuzione dei provvedimenti di fermo nei confronti degli ultimi due indagati che si erano resi irreperibili dopo le prime misure cautelari già scattate il 7 maggio. Le accuse riguardano una serie di reati commessi in prevalenza nella provincia di Salerno tra marzo e aprile, con particolare riferimento a furti e rapine ai danni di distributori di carburante e negozi.

Dettagli sull’arresto degli ultimi indagati

Il 10 maggio, grazie alla collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Capodichino, uno degli indagati è stato rintracciato mentre rientrava in Italia da un volo proveniente dall’Albania, partito da Tirana. Il secondo soggetto è stato invece individuato nel proprio comune di residenza, dopo essere tornato dalla Germania pochi giorni prima. Entrambi sono stati sottoposti a fermo, analogamente agli altri due indagati già arrestati il 7 maggio.

Le accuse e le prossime fasi giudiziarie

Agli indagati vengono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, con un modus operandi che prevedeva colpi quasi sempre ai danni di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali. I fatti si sono verificati principalmente nella provincia di Salerno, tra marzo e aprile. Il provvedimento restrittivo, già convalidato per i primi arrestati, sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP anche per gli ultimi fermati. Le accuse saranno oggetto di approfondimento nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

IPA