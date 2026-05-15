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Arrestata la banda che razziava a Salerno distributori di benzina e negozi, i dettagli del blitz

Quattro indagati fermati per furti e rapine a distributori e negozi nella provincia di Salerno: operazione della Polizia di Stato.

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Fermati quattro indagati per associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine nella provincia di Salerno: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi tra marzo e aprile. Gli arrestati sono accusati di aver preso di mira soprattutto distributori di benzina ed esercizi commerciali.

Operazione conclusa: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Salerno ha portato a termine l’esecuzione dei provvedimenti di fermo nei confronti degli ultimi due indagati che si erano resi irreperibili dopo le prime misure cautelari già scattate il 7 maggio. Le accuse riguardano una serie di reati commessi in prevalenza nella provincia di Salerno tra marzo e aprile, con particolare riferimento a furti e rapine ai danni di distributori di carburante e negozi.

Dettagli sull’arresto degli ultimi indagati

Il 10 maggio, grazie alla collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Capodichino, uno degli indagati è stato rintracciato mentre rientrava in Italia da un volo proveniente dall’Albania, partito da Tirana. Il secondo soggetto è stato invece individuato nel proprio comune di residenza, dopo essere tornato dalla Germania pochi giorni prima. Entrambi sono stati sottoposti a fermo, analogamente agli altri due indagati già arrestati il 7 maggio.

Le accuse e le prossime fasi giudiziarie

Agli indagati vengono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, con un modus operandi che prevedeva colpi quasi sempre ai danni di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali. I fatti si sono verificati principalmente nella provincia di Salerno, tra marzo e aprile. Il provvedimento restrittivo, già convalidato per i primi arrestati, sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP anche per gli ultimi fermati. Le accuse saranno oggetto di approfondimento nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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