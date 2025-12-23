Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono state fermate quattro persone e sono stati recuperati numerosi oggetti dalla Squadra mobile di Verona che ha sgominato una banda specializzata in furti in abitazione. Gli arresti sono stati eseguiti dopo un’indagine che ha permesso di individuare il gruppo responsabile di diversi colpi messi a segno tra novembre e dicembre nella provincia scaligera.

Le indagini e il modus operandi della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’aumento dei furti nelle abitazioni registrato nei mesi di novembre e dicembre ha spinto gli agenti della Squadra mobile di Verona a intensificare i servizi di osservazione e controllo nei quartieri più colpiti. L’analisi delle modalità con cui venivano compiuti i reati ha permesso agli investigatori di individuare un modus operandi ricorrente, riconducibile a un gruppo ben organizzato.

L’identificazione dei sospetti

Le indagini hanno portato all’identificazione di quattro persone, di età compresa tra 25 e 28 anni, tutte sospettate di essere responsabili di furti in abitazione. Gli agenti hanno notato la presenza di una specifica auto in occasione di diversi colpi e, seguendo questa pista, sono riusciti a ricostruire l’attività del gruppo criminale, specializzato proprio in questo tipo di reati.

Le tecniche utilizzate per i furti

La banda agiva in diversi quartieri della città, scegliendo di colpire nel pomeriggio o in orario serale. Dopo aver individuato l’abitazione da depredare, due membri del gruppo rimanevano in auto a fare da palo, mentre gli altri due si avvicinavano all’edificio, muniti di strumenti per l’effrazione, tra cui un flessibile custodito in un borsone. I ladri si arrampicavano fino ai balconi, restando in contatto radio con i complici, e forzavano la porta finestra, utilizzando all’occorrenza anche il flessibile. Una volta all’interno, mettevano a soqquadro l’appartamento alla ricerca di preziosi, oggetti di valore e denaro contante. Se trovavano una cassaforte, la manomettevano con il flessibile. L’intera azione si concludeva in non più di 15 minuti.

L’arresto dopo due furti a Garda

Il 19 dicembre, il gruppo criminale è stato fermato nel comune di Garda dopo aver compiuto due furti in abitazione. In uno dei colpi era stata asportata una cassaforte contenente monili d’oro e denaro contante. I quattro, tutti con precedenti penali per reati contro il patrimonio e due di loro già noti per furti in abitazione, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto.

Il materiale sequestrato

Nell’auto utilizzata dalla banda, gli agenti hanno rinvenuto il bottino dei due furti appena commessi: una cassaforte, monili e denaro contante. Sono stati inoltre sequestrati numerosi arnesi atti allo scasso, un flessibile con sei dischi e tre radioline ricetrasmittenti, strumenti che confermano la preparazione e la specializzazione del gruppo.

La perquisizione e gli oggetti recuperati

La successiva perquisizione presso l’abitazione dei fermati ha permesso ai poliziotti di trovare e sequestrare numerosi oggetti d’oro, denaro contante e altri beni di valore, probabilmente rubati e sui quali sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

Ipotesi su altri furti commessi

Alla luce degli elementi raccolti durante le indagini, la Polizia ritiene che il gruppo possa essere responsabile di numerosi altri furti avvenuti nel territorio della provincia di Verona.

