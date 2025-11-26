Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti e 200.000 euro di refurtiva recuperata il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Padova, con il supporto dei colleghi di Pordenone, che ha permesso di smantellare una banda di ladri albanesi responsabile di decine di furti in abitazione tra Padova e provincia. I malviventi sono stati individuati e fermati in un covo nella provincia di Pordenone, dove si erano nascosti dopo gli ultimi colpi.

Operazione congiunta delle Squadre Mobili di Padova e Pordenone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo una serie di furti in abitazione registrati negli ultimi giorni nel territorio di Padova e nei comuni limitrofi, in particolare ad Albignasego. Gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno avviato una complessa attività di indagine, riuscendo in breve tempo a individuare sia l’autovettura utilizzata dalla banda sia il loro rifugio nella provincia di Pordenone.

La banda e il modus operandi

I quattro uomini, tutti di nazionalità albanese, avevano messo a segno numerosi furti in abitazione, agendo con estrema cautela e professionalità. Utilizzavano un’auto di grossa cilindrata intestata a un prestanome per spostarsi tra le province e raggiungere le zone prescelte, che poi perlustravano a piedi alla ricerca di abitazioni da colpire. Gli investigatori sono riusciti a seguirne le tracce grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e allo studio dei movimenti dell’autovettura, fino a localizzare la base logistica in una struttura ricettiva della provincia di Pordenone.

Il blitz e il sequestro della refurtiva

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, una quindicina di agenti delle Squadre Mobili di Padova e Pordenone ha fatto irruzione nell’appartamento dove i quattro si erano nascosti da un paio di giorni. All’interno sono stati trovati gioielli, orologi, monili e denaro contante per un valore di circa 200.000 euro, oltre agli arnesi utilizzati per forzare porte e finestre: flessibili, cacciaviti, pinze e radioline ricetrasmittenti. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà restituito ai legittimi proprietari.

Identificazione e precedenti dei fermati

Durante l’operazione, i poliziotti hanno bloccato i quattro uomini, appena rientrati dopo aver commesso tre furti in abitazioni della zona. Due di loro sono risultati latitanti e destinatari di provvedimenti restrittivi. In particolare, uno dei fermati, un albanese di 25 anni in Italia dal 2018, era senza precedenti penali e senza stabile dimora. Un altro, di 35 anni, era già stato arrestato due volte nel 2012 per furti in appartamento e nel 2023 per possesso di arnesi atti allo scasso, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Il terzo, di 34 anni, era ricercato per un’ordinanza di custodia cautelare relativa a furti in abitazione commessi in Veneto e risultava già arrestato nel 2023 e 2024. Il quarto, di 36 anni, aveva fornito tre diversi alias alla polizia e aveva alle spalle tre arresti per furti in appartamento, oltre a essere destinatario di un mandato di cattura per una condanna a due anni e mezzo per una quarantina di episodi simili nel Triveneto nel 2021.

La dinamica dell’arresto

Al momento dell’irruzione, uno dei malviventi aveva spostato il letto sotto la finestra, pronto a tentare la fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti in borghese. Dopo la perquisizione e il sequestro della refurtiva, i quattro sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per i tre furti commessi la sera stessa in provincia di Pordenone.

Le indagini proseguono

Le indagini nei confronti della banda non si sono fermate: gli investigatori stanno lavorando per ricostruire tutti gli altri episodi di furto attribuibili ai quattro nelle ultime settimane in Veneto e per individuare eventuali ricettatori coinvolti.

Completati gli accertamenti di rito, i quattro sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Pordenone, a disposizione dell’autorità giudiziaria. In sede di udienza di convalida, i fermi sono stati confermati e per tutti è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.

