Arrestata la madre della bambina di due anni morta a Bordighera, la piccola aveva lividi sul corpo

Svolta nel dramma della bambina di due anni morta a Bordighera. I carabinieri hanno arrestato la madre con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Repubblica scrive che da una prima ispezione cadaverica condotta sul corpo della bambina sarebbero emersi traumi volontari (quindi inferti) alcuni dei quali prodotti dal contatto con oggetti contundenti. Sul corpicino, infatti, sarebbero stati rinvenuti dei lividi.

Arrestata la madre della bambina

Alle 18:30 di lunedì 9 febbraio la madre della bambina morta a Bordighera (Imperia) è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Il suo racconto non avrebbe convinto gli inquirenti.

“La bimba è caduta nei giorni scorsi e stava bene“, avrebbe raccontato ai carabinieri, ma la sua versione sarebbe stata smentita dai primi risultati dell’ispezione del medico legale.

Sul corpicino della piccola, infatti, erano presenti lividi dovuti a traumi volontari (ovvero traumi prodotti dall’intervento di un’altra persona) e altri riconducibili a oggetti contundenti.

La donna, 43 anni, ha negato le accuse di fronte al pm Veronica Meglio e al procuratore capo Alberto Lari. A smentire la sua versione ci sarebbero anche le immagini di videosorveglianza installate nell’abitazione che avrebbero registrato spostamenti diversi rispetto a quelli riferiti agli investigatori. Lo riporta Repubblica.

Come è morta la bambina di due anni a Bordighera

I fatti hanno avuto inizio alle 8 di lunedì 9 febbraio, quando la madre della piccola Beatrice – questo il suo nome, secondo Riviera24, ha chiamato il 112 per segnalare che sua figlia accusava una crisi respiratoria.

Ai soccorritori del 118 e della Croce Rossa giunti sul posto, in località Montenero, la donna avrebbe spiegato che due giorni prima la piccola era caduta dalle scale ma senza particolari conseguenze. Durante le manovre di rianimazione, tuttavia, la bambina è andata in arresto cardiocircolatorio ed è morta.

Le indagini

Gli accertamenti continuano. All’interno della villetta di Montenero gli uomini del Ris e i militari stanno continuando a lavorare per ricostruire le dinamiche del dramma. Intanto il procuratore capo Alberto Lari ha disposto l’autopsia.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Imperia e della stazione di Bordighera.