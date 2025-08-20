Arrestata la madre di 2 dei 4 ragazzini che hanno investito Cecilia De Astis, deve scontare 3 anni e 10 mesi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stata arrestata la madre di due dei quattro minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis in via Saponaro a Milano. La donna dovrà scontare un cumulo di pena di 3 anni e 10 mesi per una serie di reati commessi tra il 2017 e il 2019.

Incidente a Milano: arrestata la madre di due minori

Proseguono le indagini sulle famiglie dietro i quattro giovanissimi che, a bordo di un’auto rubata lunedì 11 agosto, hanno ucciso la 71enne Cecilia De Astis.

Grazie a queste è stata rintracciata la madre di due dei quattro minori a bordo della Citroën Ds4 bianca che, in via Saponaro nel quartiere Gratosoglio a sud di Milano, hanno causato un incidente fatale.

La 33enne è la madre del 13enne che guidava l’auto rubata e di un altro minore. La donna è stata raggiunta dagli agenti della polizia locale di Milano nei giardini in viale Giovanni da Cermenate.

Quali sono le accuse

A realizzare l’arresto gli agenti della polizia locale di Milano guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. Questi avevano l’ordine di arresto in seguito a indagini che hanno portato alla luce una serie di reati da lei compiuti.

I reati, tra cui furti in abitazione, sarebbero stati commessi tra il 2017 e il 2019. Adesso la donna dovrà scontare un cumulo di pena di 3 anni e 10 mesi per questi reati. Al momento si trova nel carcere di San Vittore.

Quando è stata fermata dagli agenti, la donna portava con sé oltre 130 grammi di gioielli in oro e oltre 1.500 euro. Per questi ritrovamenti è stata denunciata a piede libero per ricettazione.

La situazione dei minori

La situazione familiare dei minori che hanno causato il tragico incidente l’11 agosto è altrettanto drammatica. I due figli della donna erano stati rintracciati in un insediamento a Beinasco e allontanati dalle famiglie per essere seguiti da una comunità protetta, secondo l’articolo 403 del codice civile.

Il figlio maggiore della donna, il 13enne che guidava l’auto, era scappato dalla comunità, ma poche ore dopo è stato ritrovato. Si trovava in viale Giovanni da Cermenate, dove il 20 agosto è stata arrestata la madre.

Il fratello minore, bambino di 11 anni, invece è ancora ricercato. Le ultime notizie lo vedono allontanarsi in zona San Paolo, a sud di Milano.