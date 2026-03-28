Arrestata per omicidio la compagna del 28enne morto a Parma, smontata la tesi dell'incidente domestico

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Svolta nelle indagini sul 28enne morto a Parma. Secondo gli inquirenti Gaston Ogando Cristopher non sarebbe deceduto a seguito di un incidente domestico, ma sarebbe stato colpito intenzionalmente dalla compagna, la 21enne Brenda Alesandrina Fumagalli. A questa conclusione sono giunti gli investigatori a seguito dell’autopsia. L’uomo avrebbe ricevuto un fendente inferto dall’alto verso il basso, inflitto con forza. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico nell’attesa di nuovi accertamenti.

Arrestata la compagna del 28enne morto a Parma

Da incidente domestico a omicidio. Con questa ipotesi di reato Brenda Alesandrina Fumagalli, 21enne di origini cubane, è stata rintracciata in provincia di Milano e arrestata. Il gip ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica e ha disposto per la giovane gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico.

Nello specifico, scrive La gazzetta di Parma, il reato ipotizzato nel fascicolo è quello di omicidio volontario aggravato dalla convivenza. Il delitto si sarebbe consumato nel contesto di un’azione violenta posta in essere da parte dell’indagata.

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I fatti risalgono al 4 marzo. La coppia viveva a Borgo Riccio, Parma. Alle 18 i sanitari del 118 erano accorsi nell’appartamento della coppia dove avevano trovato Gaston Ogando Cristopher in gravi condizioni. Il ragazzo gridava: “Aiuto, respiro male” ed era stato trasportato con codice rosso all’ospedale dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il 28enne, infatti, presentava una ferita da punta nella regione sottoascellare sul lato sinistro del torace. Nonostante gli sforzi dei sanitari, la mattina del 5 marzo Cristopher è deceduto per uno choc emorragico.

La versione della compagna

Ascoltata subito dopo l’evento, Fumagalli ha riferito che il compagno si sarebbe auto-inflitto il fendente per una dinamica accidentale. Secondo la sua versione lei stava cucinando e stava utilizzando il coltello. Lui l’avrebbe sorpresa alle spalle “per sculacciarla” scherzosamente, quindi lei si sarebbe voltata di scatto con il coltello in mano per dirgli di smetterla e il 28enne, così, sarebbe rimasto ferito. Un incidente domestico, quindi, secondo le dichiarazioni di Fumagalli.

Sulla mano della 21enne era presente un “taglio a S” – così viene descritto dagli inquirenti secondo la Gazzetta di Parma – che la ragazza ha giustificato spiegando di aver estratto il coltello dal torace dell’uomo per soccorrerlo. Terminata l’autopsia, tuttavia, gli inquirenti hanno definito un’altra verità.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura, in una prima fase sono state condotte dalla sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Parma e successivamente dai militari del nucleo investigativo. Fumagalli, in questa prima fase, ha più volte fornito una versione coerente dell’accaduto.

A smontare la narrazione dell’incidente domestico è stata, tuttavia, l’autopsia svolta sul cadavere di Cristopher. Il medico legale ha stabilito che la ferita presente sul corpo della vittima è da ricondurre a un fendente inferto dall’alto verso il basso e da sinistra a destra, un’azione violenta le cui dinamiche non sono compatibili con quelle dell’incidente.

A proposito della ferita presente sulla mano della 21enne, invece, il gip ha stabilito che si tratta della lesione tipica di chi colpisce con un fendente: la mano, data la forza, una volta che la lama colpisce l’obiettivo scivola e scavalca l’impugnatura e raggiunge la parte tagliente dell’oggetto.

Le prime ipotesi sul movente

Come anticipato, la 21enne si trova ora agli arresti domiciliari nell’attesa dell’udienza di convalida del fermo. Nel frattempo emergono i primi dettagli che suggeriscono il possibile contesto in cui si è consumata la tragedia.

Secondo testimoni e famigliari della vittima – scrive ancora la Gazzetta di Parma – la 21enne non sarebbe nuova alle aggressioni nei confronti del compagno, sia verbali che fisiche. Si scrive, infatti, che la ragazza sarebbe facile all’ira e possessiva.