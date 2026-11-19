Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’intera famiglia è stata arrestata per spaccio di droga a Casal Bruciato. Nell’appartamento sono stati sequestrati oltre mezzo chilo di stupefacenti e più di 9 mila euro in contanti, nascosti in diversi arredi e oggetti di uso quotidiano. L’intervento è stato condotto dagli agenti delle Volanti a Roma, nel quartiere Collatino, durante un servizio mirato di controllo del territorio. Il figlio, di 26 anni, è stato fermato dopo aver tentato di fuggire dall’abitazione: aveva con sé 4 involucri di cocaina.

Roma, il controllo e il fermo a Casal Bruciato

Il giovane è stato notato mentre usciva dall’appartamento con un atteggiamento ritenuto sospetto. Gli agenti, che avevano predisposto un punto di osservazione in uno stabile di edilizia popolare, lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo, trovando la cocaina. Il quartiere era già noto per attività di spaccio.

Droga in tutta la casa

Le verifiche si sono poi concentrate nell’abitazione di Casal Bruciato, descritta dagli investigatori come una centrale di stoccaggio organizzata a conduzione familiare. I mobili erano stati modificati con doppifondi e gli spazi domestici utilizzati per occultare le sostanze: sulla scrivania c’erano bustine di marijuana e hashish e materiale per il confezionamento; altri involucri erano nascosti nelle tasche dei giubbotti appesi in soggiorno.

In cucina, la droga era stata riposta nel congelatore, nei vani nascosti dei mobili e in scatole di cracker sugli scaffali. Il sequestro ha riguardato cocaina, marijuana e hashish, per un quantitativo complessivo superiore al mezzo chilo, oltre al denaro contante.

Le misure disposte

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia: per il ventiseienne è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per i genitori è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.