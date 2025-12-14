Arrestato un sospettato dopo l'attentato alla Brown University negli Usa, trovato in hotel: indagini in corso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una “persona di interesse” è stata arrestata dopo l’attentato alla Brown University di Providence, negli Stati Uniti, che ha portato alla morte di 2 studenti e ferito altre 9 persone durante gli esami. Il sospettato è stato rintracciato in un hotel, ma non ancora formalmente incriminato. La polizia ha revocato l’ordine di lockdown, mentre le indagini continuano con il supporto dell’Fbi e dell’Atf.

Brown University, c’è un sospettato

La persona arrestata in un hotel, dopo l’attentato alla Brown University, è stata ritrovata in un hotel nelle prime ore di domenica 14 dicembre.

Come confermato da funzionari di polizia, la persona sospettata non è ancora formalmente incriminata né identitariamente confermata come autrice dell’attacco.

Nell’attentato alla Brown University sono morte due persone, nove i feriti

Allo stato attuale, come riporta Bbc, il soggetto non risulta essere iscritto come studente presso l’ateneo di Providence. Allo stesso tempo, non è stato annunciato alcun altro individuo ricercato: dopo il fermo, la polizia ha dichiarato di non essere alla ricerca di ulteriori sospetti.

L’attentato durante gli esami

Il fuoco era stato aperto all’improvviso sabato 13 dicembre alla Brown University di Providence, Rhode Island, lasciando 2 studenti uccisi e 9 persone ferite. L’attentato è avvenuto durante un periodo di esami finali, previsti poco prima delle festività natalizie.

L’irruzione dell’attentatore ha avuto luogo in un’aula del Barus & Holley Engineering Building, nel pomeriggio di sabato, mentre gli studenti si cimentavano con le prove.

Le autorità locali hanno rilasciato brevi riprese di sorveglianza che mostrano un uomo vestito di nero camminare vicino al campus dopo l’attacco.

Università in lockdown

La comunità studentesca era stata inizialmente messa in lockdown con ordine di “shelter in place”, ovvero non muoversi dall’edificio in cui ci si trova al momento della disposizione, per ragioni di sicurezza. La misura è stata quindi revocata al mattino di domenica, mentre la polizia continuava le indagini.

Le forze dell’ordine hanno impiegato oltre 400 agenti, inclusi funzionari federali come l’Fbi e l’Atf (l’agenzia che indaga su crimini federali che coinvolgono, fra le altre cose, armi da fuoco ed esplosivi) in risposta all’attentato e nella ricerca del sospetto.

Le vittime e i feriti

In seguito all’attacco alla Brown University, due studenti sono stati confermati morti sul posto. Degli altri nove feriti, la maggior parte sono studenti; sette sono in condizioni stabili, uno è in condizioni critiche ma stazionarie, e un altro è stato dimesso dall’ospedale dopo le cure.

La presidente della Brown University, Christina Paxson, ha espresso profondo dolore per la perdita di due vite e ha confermato il supporto da parte dell’ateneo alle famiglie colpite.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito l’incidente “un fatto terribile” e ha offerto messaggi di sostegno alle vittime.