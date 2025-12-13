Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 6 arresti e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio dei controlli straordinari condotti dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia nel X Municipio. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati e del degrado urbano, è stata svolta nelle ultime 48 ore nella zona dei lotti di Ostia, seguendo le direttive del Prefetto di Roma e del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Controlli straordinari e arresti in flagranza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività di monitoraggio ha visto impegnate numerose pattuglie dell’Arma, che hanno intensificato la presenza sul territorio per contrastare i reati più diffusi e il degrado urbano. Nel corso dei controlli, sono stati arrestati in flagranza di reato 6 soggetti: 4 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 2 per evasione. Inoltre, i militari hanno rintracciato 3 persone colpite da ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria.

Denunce e segnalazioni

Nel corso dell’operazione, sono state denunciate in stato di libertà 16 persone per diversi reati, tra cui detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, rapina impropria, furto e porto di oggetti atti ad offendere. L’azione di controllo ha permesso di identificare complessivamente 527 persone, di cui 167 stranieri e 284 risultate positive in banca dati. Sono stati inoltre controllati 259 veicoli ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada per circa 21.000 euro.

Maxi sequestro di droga grazie all’unità cinofila

Tra i risultati più rilevanti dell’operazione si segnala l’arresto in flagranza di reato di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio. Grazie al fiuto del cane “Nathan”, dell’unità cinofila del Nucleo di Santa Maria di Galeria, i Carabinieri hanno scoperto nell’abitazione dell’uomo 3,7 kg di hashish suddivisi in 36 panetti e circa 1 kg di cocaina e crack, quest’ultimo suddiviso in 2.037 dosi. Il valore di mercato della droga sequestrata si aggira intorno ai 100.000 euro. Secondo gli investigatori, l’abitazione era utilizzata come uno dei depositi di sostanze stupefacenti dai gruppi criminali locali, probabilmente per rifornire le piazze di spaccio di Ostia in vista delle festività di fine anno.

Convalida degli arresti e presunzione di innocenza

Tutti gli arresti effettuati sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Per l’uomo di 47 anni è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, trattandosi di indagini preliminari, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza, come previsto dalla legge.

Sanzioni e segnalazioni amministrative

Durante i controlli, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Roma e sanzionato 35 assuntori di sostanze stupefacenti. L’operazione ha inoltre portato all’elevazione di numerose sanzioni amministrative, a testimonianza dell’attenzione delle forze dell’ordine anche verso le violazioni minori che contribuiscono al degrado urbano.

