Due impiegate di Poste Italiane sono state arrestate per peculato continuato presso il centro di smistamento postale di Padova, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova. L’operazione, condotta dai militari del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria Carabinieri di Roma e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Padova, ha portato al sequestro di denaro e beni sottratti dalla corrispondenza. L’indagine è stata avviata a seguito di segnalazioni della Banca d’Italia riguardo a numerose banconote mancanti dalle raccomandate inviate da filiali bancarie del Triveneto.

Le indagini e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la sera del 20 febbraio 2026 i militari del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Padova, hanno arrestato in flagranza una 48 enne impiegata di Poste Italiane. La donna, che lavorava presso il centro di smistamento postale di Padova, è stata fermata al termine del suo turno di servizio. Durante la perquisizione personale, autorizzata dall’Autorità Giudiziaria, sono state trovate in suo possesso 2 banconote (una da 20 euro risultata falsa e una da 50 euro autentica), appena sottratte da plichi postali spediti con raccomandata, di cui aveva la disponibilità grazie alle sue mansioni.

Il sequestro e le perquisizioni

Nel corso della stessa operazione, i militari hanno proceduto anche nei confronti di un’altra impiegata di Poste Italiane, anch’essa in servizio presso il centro di smistamento postale di Padova e indagata per peculato continuato. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati biglietti augurali, missive, gadget e una somma in contanti per un valore complessivo di 680 euro in banconote di vari tagli, ritenuti presumibilmente sottratti dalla corrispondenza trattata nell’ambito del servizio.

Le segnalazioni della Banca d’Italia e l’avvio delle indagini

Nel mese di luglio 2025, il Centro Nazionale di Analisi della Banca d’Italia di Roma aveva segnalato che da alcuni mesi arrivavano numerose raccomandate inviate dalle filiali del gruppo bancario Intesa San Paolo del Triveneto, prive delle banconote che avrebbero dovuto contenere, come invece risultava dai verbali di ritiro. Questa anomalia ha fatto scattare l’allarme, portando all’avvio di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova e supportata dall’ufficio “Fraud Management e Security Intelligence” di Poste Italiane.

Il sistema illecito e i danni al servizio postale

L’attività investigativa ha permesso di individuare il centro di smistamento di Padova come punto di compromissione dei flussi postali per l’intero Triveneto. Gli accertamenti tecnici hanno fornito riscontri oggettivi nei confronti delle due impiegate, indagate per peculato continuato. Nel corso delle indagini sono stati documentati 35 episodi di sottrazione di banconote da plichi postali destinati alla Banca d’Italia e decine di aperture di plichi ordinari. Questo sistema illecito ha compromesso l’affidabilità del servizio postale pubblico e ha avuto ripercussioni negative anche sul sistema di protezione dell’euro, basato sul ritiro delle banconote sospette di falsità.

Le misure adottate e la situazione attuale

La 48 enne arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in conformità alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata del 23 febbraio 2026, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova ha convalidato l’arresto in flagranza e ha disposto la remissione in libertà dell’indagata.

