Due sedicenni sono state raggiunte da misure cautelari dopo essere state ritenute responsabili di una serie di aggressioni e furti nel centro di Padova e nell’area della stazione ferroviaria. Le ragazze, secondo le indagini, avrebbero agito insieme ad altre due compagne, prendendo di mira coetanee e persone vulnerabili, senza apparente motivo, generando un crescente allarme sociale.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Padova ha condotto un’attività investigativa che ha portato all’esecuzione di due misure cautelari nei confronti delle due principali responsabili del gruppo. Per una delle ragazze, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni ha disposto la custodia cautelare in un istituto penitenziario minorile. L’altra è stata invece collocata in una comunità.

Il gruppo e i precedenti provvedimenti

Le due sedicenni, insieme a una tredicenne e a un’altra sedicenne, avevano formato un gruppo che, nel corso dei mesi, ha compiuto numerosi atti di violenza e furto ai danni di coetanee e persone vulnerabili. Le ragazze erano già state oggetto di misure di prevenzione, tra cui un Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal Questore, che prevedeva il divieto di accesso per due anni alle principali infrastrutture di trasporto, comprese aree ferroviarie, aeroportuali e servizi pubblici urbani ed extraurbani.

Le modalità delle aggressioni

Le indagini hanno permesso di ricostruire una lunga serie di episodi in cui le quattro giovani si sono rese protagoniste di atti di bullismo, rapine e aggressioni fisiche. Le vittime, spesso coetanee, venivano prese a schiaffi, tirate per i capelli, scaraventate a terra e colpite con calci e ginocchiate, subendo in alcuni casi lesioni anche gravi. La forza intimidatoria del gruppo veniva utilizzata per compiere i reati e per rafforzare il senso di impunità tra le componenti della banda.

L’attività della baby gang ha suscitato un forte allarme sociale nel centro cittadino e nell’area della stazione ferroviaria di Padova. Le azioni delle ragazze, spesso prive di un reale movente, hanno contribuito a creare un clima di insicurezza tra i giovani e le famiglie della zona.

IPA