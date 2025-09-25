Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato in concorso e arresto per due giovani donne romane. Le due, di 22 anni e 29 anni, sono state fermate mentre tentavano di sottrarre una Lancia Ypsilon grazie a sofisticate apparecchiature elettroniche. L’intervento è stato reso possibile grazie al sistema GPS installato sul veicolo, che ha permesso di localizzare in tempo reale la posizione dell’auto rubata e di bloccare le responsabili in un parcheggio di via Fillia, nella periferia est di Roma.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le due donne, entrambe residenti a Roma, sono state individuate grazie all’allarme lanciato dal proprietario dell’auto, che aveva installato un sistema di localizzazione satellitare sul proprio veicolo. Non appena il segnale GPS ha rilevato il movimento sospetto, il proprietario ha immediatamente contattato il 112 N.U.E., fornendo agli agenti la posizione esatta dell’auto in fuga.

Il modus operandi delle ladre

Le due giovani, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano dotate di un vero e proprio “kit del mestiere” composto da attrezzature di alta tecnologia, tra cui dispositivi in grado di intercettare e duplicare il segnale delle chiavi elettroniche dei veicoli dotati di sistema keyless. In pochi secondi, riuscivano a registrare il segnale della chiave e ad aprire l’abitacolo senza forzature evidenti. Una volta all’interno, utilizzavano centraline, cacciaviti e chiavi esagonali per sbloccare il volante e mettere in moto l’auto, allontanandosi indisturbate.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Grazie alle informazioni fornite in tempo reale dal proprietario, i Falchi della Squadra Mobile hanno seguito il percorso dell’auto rubata, anticipando le mosse delle due complici. Gli agenti sono riusciti a intercettare la Lancia Ypsilon in via Prenestina, seguita da un’altra utilitaria, e a seguirla fino a un parcheggio in via Fillia. Qui, le due donne sono state circondate dagli agenti e, colte di sorpresa, hanno ammesso le proprie responsabilità.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto il “kit del mestiere” nascosto tra gli indumenti delle donne e in un vano ricavato dal blocchetto di accensione dell’auto rubata. Il materiale, composto da dispositivi elettronici, centraline e attrezzi da scasso, è stato sequestrato come prova delle attività illecite delle due giovani.

Le conseguenze giudiziarie

Le due donne sono state accompagnate negli uffici della Squadra Mobile per gli accertamenti di rito. Per entrambe è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’operato della Polizia di Stato è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la più giovane delle due, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Roma.

La fase delle indagini preliminari

Le autorità hanno precisato che le informazioni raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, le due indagate devono essere considerate presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva e irrevocabile. L’operazione, tuttavia, rappresenta un importante risultato nella lotta ai furti di auto, fenomeno in crescita soprattutto nelle grandi città e spesso legato all’uso di tecnologie sempre più sofisticate.

Un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, i furti di veicoli dotati di sistemi keyless sono aumentati in modo significativo. Le bande specializzate utilizzano strumenti elettronici avanzati per intercettare i segnali delle chiavi e aggirare i sistemi di sicurezza. Le forze dell’ordine raccomandano ai proprietari di auto di dotarsi di sistemi di localizzazione GPS e di adottare ulteriori misure di sicurezza, come l’uso di blocca sterzo e parcheggi custoditi, per ridurre il rischio di furto.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Il caso di Roma dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Grazie alla prontezza del proprietario dell’auto e all’efficacia dell’intervento della Polizia, è stato possibile bloccare le responsabili e restituire il veicolo al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella Capitale.

Conclusioni

L’arresto delle due giovani rappresenta un segnale importante nella lotta ai furti di auto a Roma e testimonia l’efficacia delle nuove tecnologie nella prevenzione dei reati. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto e a dotarsi di sistemi di sicurezza sempre più avanzati per proteggere i propri beni.

IPA