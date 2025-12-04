Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 29 ordini di carcerazione eseguiti il bilancio dell’operazione “Market drugs”, condotta dalla Squadra mobile di Bari e dal commissariato di Bitonto nei confronti di esponenti del clan mafioso Conte. Gli arrestati sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti con l’aggravante mafiosa, mentre uno di loro risponde anche di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti sono stati eseguiti nella giornata odierna e rappresentano il seguito di una precedente operazione di Polizia. Quest’ultima aveva riguardato i responsabili dell’omicidio di una donna, avvenuto durante uno scontro a fuoco a Bitonto per il controllo delle piazze di spaccio tra due gruppi criminali attivi sul territorio.

L’operazione “Market drugs”

L’operazione denominata “Market drugs” ha visto impegnati gli agenti della Squadra mobile di Bari e del commissariato di Bitonto. Gli arrestati sono tutti riconducibili al clan mafioso Conte, radicato nella zona bitontina e già noto alle forze dell’ordine per la gestione delle attività illecite legate al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ruolo dei collaboratori di giustizia

Determinanti per il successo delle indagini sono state le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. Grazie alle loro testimonianze, gli investigatori hanno potuto ricostruire la struttura e le modalità operative di una organizzazione criminale ben radicata.

IPA