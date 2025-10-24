Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e due denunce a Partinico e nel comprensorio di Montelepre. L’operazione, svolta con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, ha portato all’arresto di una coppia di coniugi che, dalla propria abitazione, cedeva marijuana anche a minorenni utilizzando un paniere calato dalla finestra. Sono state inoltre elevate sanzioni e deferite due persone per guida sotto l’effetto dell’alcool. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento dei controlli per la sicurezza pubblica.

Operazione dei Carabinieri tra Partinico e Montelepre

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio straordinario di controllo ha interessato la zona di Partinico, in particolare Piazza Duomo, e il territorio circostante di Montelepre. L’obiettivo principale era quello di prevenire e reprimere reati predatori, violazioni connesse alla circolazione stradale e, soprattutto, episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha visto la collaborazione tra la Compagnia locale e il personale specializzato del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, con il supporto dell’unità cinofila VERA.

Arrestati due coniugi per spaccio di marijuana

L’attenzione dei militari della Stazione di Montelepre si è focalizzata su una coppia di coniugi, un uomo di 40 anni e una donna di 37 anni, residenti in zona. I due, genitori di figli minori, avevano escogitato un sistema per cedere marijuana agli acquirenti: utilizzavano un paniere calato dalla finestra della propria abitazione. Gli acquirenti, tra cui anche un minorenne, prelevavano le dosi richieste e inserivano immediatamente il denaro nel cestino.

Le cessioni documentate e la perquisizione domiciliare

La prima cessione documentata dai Carabinieri ha avuto come destinatario un minorenne: in questa occasione sono stati recuperati tre involucri di marijuana. Poco dopo, una 25enne è stata fermata a bordo della propria autovettura e trovata in possesso di un ulteriore involucro della stessa sostanza. Grazie al fiuto del cane Vera, è stata eseguita una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei due coniugi, con esito positivo.

Il sequestro della droga e il materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione, la sostanza stupefacente è stata rinvenuta sia all’interno di una borsa della donna, sia nel giardino della palazzina. Sono state sequestrate 13 dosi di marijuana già pronte per la cessione e due buste in plastica contenenti altri 135 grammi di sostanza. Inoltre, è stato recuperato materiale utile al confezionamento delle dosi.

Provvedimenti per i genitori e segnalazioni agli acquirenti

I due genitori sono stati segnalati ai servizi sociali. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il marito è stato trasferito presso la casa circondariale Pagliarelli – Lo Russo di Palermo, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Gli acquirenti, tra cui il minorenne e la 25enne, sono stati segnalati alla Prefettura locale come assuntori di sostanze stupefacenti.

Controlli stradali e denunce per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito dello stesso servizio, i militari della Sezione Radiomobile hanno elevato sanzioni e deferito all’Autorità Giudiziaria due persone per guida sotto l’effetto dell’alcool. Un 45enne originario di Borgetto è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, mentre un 37enne è risultato positivo al test con un tasso alcolemico di 1,10 gr/l, superiore al limite consentito.

IPA