Fermati tre uomini nel Teramano mentre si preparavano a commettere furti d’auto: l’operazione è stata condotta dagli agenti della Questura e della Polizia Stradale, che hanno sequestrato strumenti tecnologici usati per i reati. L’arresto è avvenuto il 24 dicembre, durante i controlli intensificati per le festività.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 24 dicembre gli agenti delle Volanti della Questura di Teramo e del Distaccamento Polizia Stradale di Giulianova hanno portato a termine un’importante operazione di prevenzione e contrasto ai furti d’auto. L’azione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, rafforzata in occasione delle festività natalizie, per rispondere all’aumento dei reati predatori tipico di questo periodo.

Il fermo sospetto e la perquisizione

Intorno alle 12, una pattuglia della Questura di Teramo ha intercettato nella frazione di S. Atto una Peugeot con targa “prova” francese, che si stava allontanando in direzione della città. L’auto era già stata segnalata la sera precedente nei pressi di un autolavaggio locale, destando sospetti tra gli operatori. A bordo della vettura viaggiavano tre uomini: un cittadino marocchino di trentasei anni e due cittadini italiani ventenni, tutti residenti in comuni del nord Italia e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia legati a furti.

Strumenti da ladri e chiavi rubate

La perquisizione accurata del veicolo, effettuata con il supporto di una pattuglia della Polizia Stradale, ha permesso di rinvenire nel portabagagli diversi dispositivi tecnologici: “disturbatori di frequenza”, comunemente utilizzati per impedire la chiusura a distanza delle auto, GPS e “codificatori di chiavi”. Tutti questi oggetti, insieme alla vettura, sono stati posti sotto sequestro.

Il controllo è stato esteso anche ai tre uomini, e ha portato alla scoperta, nascosta negli indumenti intimi di uno di loro, delle chiavi di una Porsche di elevato valore, parcheggiata proprio all’esterno dell’autolavaggio dove la sera precedente era stata notata la Peugeot sospetta.

Il tentativo di furto sventato

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le chiavi della Porsche erano state sottratte la sera precedente, quando una finestra secondaria dell’autolavaggio era stata infranta. Approfittando del varco, i ladri si erano introdotti nell’esercizio commerciale e avevano rubato le chiavi lasciate all’interno del negozio. Probabilmente disturbati da qualcuno, i tre uomini avevano deciso di rimandare il colpo al giorno successivo.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il furto andasse a buon fine, portando invece all’arresto dei responsabili.

Arresto e conseguenze

I tre uomini sono stati arrestati e condotti in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, particolarmente intensificate nel periodo natalizio.

IPA