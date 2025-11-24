Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti 2 arresti per furti seriali a Venezia. I provvedimenti sono stati eseguiti nei giorni scorsi, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, in aggravamento di precedenti misure già adottate nei confronti dei sospettati.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i destinatari della misura cautelare sono un uomo di nazionalità straniera e una donna italiana. Entrambi sono ritenuti responsabili di numerosi furti seriali perpetrati negli ultimi mesi ai danni di diversi esercizi commerciali situati nel cuore della città lagunare.

Il modus operandi: la tecnica della “spaccata”

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura, con il supporto del Commissariato di P.S. di San Marco, la coppia avrebbe agito prevalentemente nelle ore notturne. Il loro modus operandi prevedeva l’introduzione all’interno di negozi e ristoranti dopo aver infranto le vetrate, provocando così danni ingenti alle strutture. Una volta all’interno, i due si sarebbero impossessati della refurtiva per poi allontanarsi rapidamente dal luogo del furto.

Le indagini e la decisione della Procura

Le attività investigative hanno permesso di raccogliere elementi indiziari significativi a carico dei due sospettati, evidenziando anche il rischio concreto di una possibile reiterazione dei reati. Per questo motivo, la Procura della Repubblica ha richiesto al Gip l’aggravamento delle misure cautelari già in atto, ottenendo la sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

L’arresto dei due sospettati

La donna è stata rintracciata nel centro storico di Venezia, mentre l’uomo è stato localizzato presso il C.P.R. di Potenza, dove era stato accompagnato alcune settimane prima in seguito a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Venezia.

