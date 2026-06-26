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Furto seriale di motoveicoli di alta gamma e ricettazione sono le accuse mosse a una coppia di cittadini italiani, arrestati a Milano e posti ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Polizia di Stato e ha portato al sequestro di 24 motoveicoli rubati e già smontati, destinati al mercato nero.

Le indagini e la scoperta della banda

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita il 21 ottobre 2024, quando gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Centro hanno sorpreso i “Bonnie and Clyde” italiani in flagranza durante il furto di un motociclo nel centro di Milano. L’atteggiamento determinato e la spregiudicatezza dei due hanno subito fatto ipotizzare agli investigatori una possibile serialità dei reati, spingendo ad avviare un’indagine approfondita che si è protratta tra ottobre e dicembre 2024.

Le indagini hanno permesso di ricostruire il consolidato schema seguito dalla coppia: la donna svolgeva il ruolo di “palo”, osservando attentamente l’area circostante, mentre l’uomo si occupava di forzare il bloccasterzo dei motoveicoli di valore. Una volta individuato il mezzo, questo veniva spostato a spinta per alcune centinaia di metri e coperto con teli, così da renderlo invisibile al proprietario che avesse tentato di cercarlo nei paraggi. Solo in rari casi, il motore veniva avviato sostituendo le centraline elettroniche con moduli modificati.

Dalla strada al magazzino: la filiera del furto

Accertata l’assenza di localizzatori satellitari a bordo, la notte successiva la coppia tornava sul posto con un furgone per caricare il motociclo e trasportarlo altrove. Le indagini hanno rivelato che i due non si limitavano al furto, ma gestivano anche la successiva ricettazione: i mezzi rubati venivano trasportati nel comune di Ciserano (BG), dove venivano ceduti a terzi. I servizi di osservazione nella zona bergamasca hanno permesso agli agenti di individuare un magazzino-deposito utilizzato per lo smantellamento e la custodia dei veicoli rubati.

Il 2 dicembre 2024, la Polizia ha fatto irruzione nel magazzino di Ciserano, rinvenendo 24 motoveicoli provento di furto avvenuti a Milano. I mezzi, già privi di targhe e completamente smontati in più parti, erano stati accuratamente riposti all’interno di sacchi di plastica. Grazie a un attento lavoro di verifica sui numeri di telaio, tutti i 24 motoveicoli sono stati identificati e restituiti ai legittimi proprietari.

Le accuse e la situazione attuale

La coppia, composta da un uomo di 36 anni e una donna di 43 anni, è ritenuta responsabile in concorso di 14 furti di motoveicoli di alta gamma. Nei loro confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.

Gli investigatori hanno fatto ricorso a strumenti tecnologici avanzati per ricostruire l’attività della coppia: localizzatori GPS, pedinamenti, analisi dei tabulati telefonici e visione dei filmati di videosorveglianza sono stati fondamentali per documentare il modus operandi e individuare i luoghi di smistamento dei mezzi rubati.

Il contesto: furti di motoveicoli e sicurezza urbana

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i furti di motoveicoli di lusso nelle grandi città. Il caso di Milano evidenzia l’importanza di indagini tempestive e coordinate per contrastare fenomeni di criminalità organizzata e restituire sicurezza ai cittadini.