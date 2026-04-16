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È terminata con due arresti a Saint Laurent du Var, in Costa Azzurra, la lunga fuga di due coniugi italiani, ricercati per bancarotta fraudolenta aggravata. I due, residenti a San Costanzo (Pesaro e Urbino), erano latitanti dal settembre 2023 dopo una condanna definitiva legata al crac della società Adriatica Manifatture SRL. L’operazione è stata resa possibile grazie a una complessa attività investigativa coordinata tra le autorità italiane e francesi.

Le indagini e la fuga oltre confine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha visto protagonisti Claudio Vitalucci, 68 anni, e Lorena Belardinelli, 65 anni, entrambi originari di San Costanzo. I due sono stati fermati dalle autorità francesi il 14 aprile scorso, ponendo fine a una latitanza durata diversi mesi.

La coppia era diventata irreperibile dopo la condanna definitiva per bancarotta fraudolenta aggravata. Nei loro confronti, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona aveva emesso un provvedimento restrittivo per l’espiazione delle pene: 8 anni e 5 mesi per Vitalucci e 4 anni e 6 mesi per Belardinelli. Subito dopo l’ordine di esecuzione della carcerazione, i due si erano dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce e organizzando un trasferimento oltre i confini nazionali per evitare la giustizia italiana.

Origini della vicenda: il crac Adriatica Manifatture

L’intera vicenda trae origine dal fallimento della società Adriatica Manifatture SRL, un tempo con sede a Senigallia, avvenuto nel luglio 2005. L’azienda, un tempo leader nel settore e legata a marchi di rilievo, era stata travolta da un dissesto finanziario di vaste proporzioni. Le indagini avevano rivelato che il crac non era un caso isolato, ma il risultato di una gestione finanziaria spregiudicata, caratterizzata da accumulo di debiti milionari verso creditori e Stato, mentre somme ingenti venivano distratte per mantenere un elevato tenore di vita familiare e finanziare costose sponsorizzazioni sportive.

Le accuse e le condanne

I due coniugi sono stati ritenuti responsabili di condotte di dissipazione e distrazione del patrimonio societario, finalizzate a sottrarre beni ai creditori prima della dichiarazione di fallimento. Per questi motivi, erano stati condannati in via definitiva per bancarotta fraudolenta aggravata. La Procura Generale di Ancona aveva quindi emesso un mandato di arresto con diffusione internazionale, attivando la collaborazione tra le forze di polizia di diversi Paesi.

L’operazione internazionale e la cattura in Francia

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino, sono state caratterizzate da un attento lavoro di ricostruzione degli spostamenti dei due latitanti. Fondamentale è stato il coordinamento con il Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), che ha permesso un costante scambio di informazioni tra le autorità italiane e francesi. Grazie a questi sforzi, la polizia francese ha localizzato con precisione l’abitazione dei due a Saint Laurent du Var e ha proceduto al fermo nella mattinata del 14 aprile.

Le prossime tappe: estradizione e rientro in Italia

Dopo l’arresto, i due coniugi sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria francese. Dovranno ora comparire davanti alla Corte di Appello locale per l’udienza di convalida dell’arresto e per l’avvio delle procedure di estradizione, che consentiranno il loro rientro in Italia per scontare la pena. L’operazione rappresenta un esempio di efficace collaborazione internazionale nella lotta contro la criminalità economica.

Le città coinvolte nella vicenda

La storia ha toccato diverse località italiane: San Costanzo, luogo di residenza dei due coniugi; Ancona, sede della Corte d’Appello che ha emesso il provvedimento restrittivo; Pesaro e Urbino, da dove sono partite le indagini dei Carabinieri; Senigallia, dove aveva sede la società coinvolta nel crac. La fuga si è conclusa in Francia, a Saint Laurent du Var, grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine dei due Paesi.

IPA